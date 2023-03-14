"Мы можем дать Украине столько снарядов, сколько нужно, но нет заказов ЕС", – Rheinmetall

В компании обеспокоены, что в этом году Rheinmetall будет производить снаряды примерно на две трети своих мощностей, несмотря на неоднократные предупреждения украинских и европейских чиновников, что количество снарядов будет решающим фактором в войне.

Related video

В концерне Rheinmetall заявили, что оборонная промышленность Европы не сможет удовлетворить потребности Сил обороны Украины в артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм, если правительства союзников не выделят достаточно денег на удвоение производственных мощностей. Об этом Bloomberg пишет со слов гендиректора концерна Армина Паппергера.

Паппергер сказал, что в этом году Rheinmetall будет производить снаряды примерно на две трети своих мощностей, несмотря на неоднократные предупреждения украинских и европейских чиновников, что количество снарядов будет решающим фактором в войне.

"Мне нужны приказы. Без заказов я ничего не буду производить. В любой нехватке боеприпасов виновата не оборонка. Промышленность может предоставить то, что необходимо", – сказал гендиректор концерна.

Сейчас Rheinmetall может производить 450 000 снарядов в год на заводах по всему миру и планирует увеличить число до 600 000 в течение следующих двух лет за счет дополнительных мощностей на заводе в Венгрии и новом пороховом заводе в восточногерманской земле Саксония.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ для контрнаступления нужно будет более 350 000 снарядов в месяц (это более чем в три раза превышает количество, которое Силы обороны используют сейчас). Он обратился к ЕС с просьбой поставлять 250 000 снарядов в месяц.

Паппергер говорит, что такое количество "будет трудно произвести": "Для достижения такой скорости необходимо удвоить производство в Европе".

Концерн ожидает, что правительство Саксонии утвердит планы строительства, которые потребуют инвестиций 700-800 миллионов евро в ближайшие несколько недель.

"Это проект нацбезопасности. Мы не можем финансировать это самостоятельно. Нам нужна господдержка. Я думаю, что правительство примет очень мудрое решение", – сказал Паппергер.

14 марта стало известно, что вскоре Великобритания и Швеция объявят о межправительственном соглашении, в рамках которого британская армия закупит от 6 до 8 шведских САУ Archer производства BAE Systems Bofors на базе нового шасси от Rheinmetall. Они позволят временно восполнить самоходные артиллерийские установки, которые были переданы в Украине.

9 марта правительство Польши заявило, что с помощью немецких партнеров надеется решить вопрос нехватки запчастей к танкам Leopard 2 поставленных в Украину. Вице-премьер Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство Германии решит эту проблему, а немецкая Rheinmetall предоставит необходимую документацию польскому заводу оружейной компании Bumar-Labedy.

Напомним, о создании ремонтного хаба в Польше для военной техники стало известно в сентябре прошлого года. Тогда премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что это совместный проект, в котором участвуют немецкие, нидерландские и украинские партнеры.