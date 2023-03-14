Великобритания закупит шведские САУ Archer взамен переданных в ВСУ AS-90

Британские военные могут получить артиллерийские установки на базе нового шасси от Rheinmetall. Артиллерия нужна Королевской армии, так как из 90 имеющихся САУ AS-90 30 передадут Украине.

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Британская армия планирует закупить от 6 до 8 САУ Archer для восполнения переданных Украине САУ AS-90. Об этом сообщает издание Shepard.

По данным источников издания, вскоре Великобритания и Швеция объявят о межправительственном соглашении, в рамках которого британская армия закупит от 6 до 8 шведских САУ Archer производства BAE Systems Bofors. Они позволят временно восполнить самоходные артиллерийские установки, которые были переданы в Украине.

Также вероятно, что для британского контракта артустановки могут установить на шасси другой колесной платформы. Для Швеции недавно был заключен контракт с производителем на поставку дополнительных 24 САУ Archer на базе тягача Rheinmetall MAN Military Vehicles HX-serises 8x8 с защищенной кабиной.

ВСУ получат 30 САУ AS-90 Фото: MND-SE British Combat

Добавим, САУ Archer является одной из самых технологичных установок в мире. Ее артиллерийская часть полностью автоматизирована. Калибр орудия составляет 155-мм с длиной ствола в 55 калибров. Механизм заряжания позволяет выпускать 6 снарядов в течение 30 секунд по разным целям.

Также САУ имеет увеличенную дальность полета боеприпасов — 30 км обычным боеприпасом, 40 км активно-реактивным и 60 км управляемым Excalibur. Кабина машины защищает экипаж от стрелкового оружия и осколков.

Напомним, 15 февраля премьер-министр Швеции заявил, что Украине передадут САУ Archer, БМП CV90 и противотанковое вооружение.

Также 15 февраля в Великобритании заявили о планах передать Украине 30 САУ AS-90 с максимальной дальностью стрельбы до 30 км.