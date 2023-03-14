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Военный Фокус Российско-украинская война

Великобритания закупит шведские САУ Archer взамен переданных в ВСУ AS-90

великобритания закупает archer
Прототип САУ Archer на базе немецкого тягача MAN

Британские военные могут получить артиллерийские установки на базе нового шасси от Rheinmetall. Артиллерия нужна Королевской армии, так как из 90 имеющихся САУ AS-90 30 передадут Украине.

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Британская армия планирует закупить от 6 до 8 САУ Archer для восполнения переданных Украине САУ AS-90. Об этом сообщает издание Shepard.

По данным источников издания, вскоре Великобритания и Швеция объявят о межправительственном соглашении, в рамках которого британская армия закупит от 6 до 8 шведских САУ Archer производства BAE Systems Bofors. Они позволят временно восполнить самоходные артиллерийские установки, которые были переданы в Украине.

Также вероятно, что для британского контракта артустановки могут установить на шасси другой колесной платформы. Для Швеции недавно был заключен контракт с производителем на поставку дополнительных 24 САУ Archer на базе тягача Rheinmetall MAN Military Vehicles HX-serises 8x8 с защищенной кабиной.

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ВСУ получат 30 САУ AS-90
Фото: MND-SE British Combat

Добавим, САУ Archer является одной из самых технологичных установок в мире. Ее артиллерийская часть полностью автоматизирована. Калибр орудия составляет 155-мм с длиной ствола в 55 калибров. Механизм заряжания позволяет выпускать 6 снарядов в течение 30 секунд по разным целям.

Также САУ имеет увеличенную дальность полета боеприпасов — 30 км обычным боеприпасом, 40 км активно-реактивным и 60 км управляемым Excalibur. Кабина машины защищает экипаж от стрелкового оружия и осколков.

Напомним, 15 февраля премьер-министр Швеции заявил, что Украине передадут САУ Archer, БМП CV90 и противотанковое вооружение.

Также 15 февраля в Великобритании заявили о планах передать Украине 30 САУ AS-90 с максимальной дальностью стрельбы до 30 км.