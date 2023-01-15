Не только танки Challenger: Украина получит от Британии 30 гаубиц AS-90 (фото)

Вооруженные силы Украины, как сказано в пресс-релизе правительства Королевства, получат партию 155-мм самоходных артиллерийских установок AS-90, максимальная дальность стрельбы которых составляет 30 километров.

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Великобритания в ближайшее время передаст украинским военным AS-90 — 155-милиметровые самоходные гаубицы. Об этом идет речь в пресс-релизе британского правительства.

ВСУ планируют получить 30 таких самоходных артиллерийских установок.

Подробности передачи вооружения Украине министр обороны Великобритании Бен Уоллес должен сообщить в понедельник, 16 января.

Известно, что практически сразу после того, как САУ передадут украинской стороне, британские инструкторы начнут учить бойцов ВСУ управлять военной техникой.

Будущую передачу новой военной технике Украине прокомментировал также глава британского правительства Риши Сунак. По его словам, трансфер AS-90 — это свидетельство начала перемен в характере военной поддержки со стороны Лондона.

Британский премьер уже поручил чиновникам обеспечить в 2023 году поддержку Украине, которая бы равнялась или превосходила масштаб помощи в предыдущем году.

Гаубицы AS-90: что о них известно

Это британская 155-мм бронированная самоходная артиллерийская установка, созданная подразделением компании BAE Systems – Vickers Shipbuilding and Engineering. САУ производили с 1992 по 1995 год.

Представляет собой самоходную артиллерийскую установку на гусеничном шасси с вращающейся башней. Корпус и башня выполнены из 17-мм стальной брони.

Оснащена 155-мм орудием компании BAE Land Systems (длина ствола 39 калибра). Применяются все стандартные боеприпасы НАТО калибра 155 мм, в том числе с корректируемой траекторией. Дальность стрельбы САУ AS-90, в зависимости от калибра ствола, составляет от 24,9 до 30 километров.

Вмещает пятерых членов экипажа.

[ + – ] Британская САУ AS-90 155-мм орудием и рассчитана на пятерых членов экипажа

Напомним, 14 января стало известно, что премьер Британии Риши Сунак приказал передать Украине роту танков Challenger 2. Британское правительство решило обеспечить Киев тяжелой техникой после доводов президента Украины Владимира Зеленского. Сперва ВСУ передадут четыре танка, а спустя время — еще восемь.

Кроме того, 12 января бывший глава Генштаб Королевской армии Великобритании Ричард Даннат заявил, что для прорыва Украине необходимо 50 танков Challenger 2. Если у украинцев будет достаточно много машин, то в конце зимы или в начале весны они смогут отразить наступление ВС РФ и провести контратаку.