В Британии назвали, сколько надо передать танков Challenger 2 в ВСУ, чтобы поменять ситуацию

Экс-начальник Генштаба британской армии Ричард Даннат считает, что поставка 12 танков "слишком символична". РФ в скором времени снова попытается начать масштабную атаку, поэтому Украине нужно больше бронетехники.

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Чтобы изменить ситуацию на поле боя Украине, нужно отправить как минимум 50 танков Challenger 2. Об этом сообщает Sky News.

Изданию стало известно, что правительство Риши Сунака планирует передать 12 танков. Бывший глава Геншатаб Королевской армии Великобритании, генерал Ричард Даннат заявил, что планы правительства передать Украине около 12 танков — это слишком символично.

"Кажется, 12 танков — это слишком символично, и я бы предложил отправить 25, 30 или даже 50 танков, чтобы это имело реально значение", — заявил лорд Даннат.

В ближайшее время РФ, скорее всего, предпримет еще одну попытку начать наступление. Украине нужна дополнительная помощь Запада, так как атака может начаться в конце зимы или начале весны. Если Запад решает поставлять танки и бронетехнику, то ее должно быть достаточно не только для обороны, но и для серьезного контрнаступления, считает Даннат.

"Если они смогут это сделать, есть шанс, что они смогут просто нанести решающие удары по русским, возможно, даже сломить боевой дух русских солдат", — отмечает бывший глава Генштаба.

Франция, США, Великобритания и Германия должны стать надежным тылом для Украины, чтобы обеспечить наступательные возможности. За счет этого Украина фактически сможет победить в войне с РФ.

Напомним, 11 января в Великобритании подтвердили планы отправить Украине танки Challenger 2. Риши Сунак попросил главу минобороны поработать с партнерами, чтобы расширить и ускорить военную поддержку Украине.

Впервые информацию о передаче Украине танков Challenger 2 СМИ озвучили 9 января.