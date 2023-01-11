В Великобритании подтвердили планы направить в Украину танки Challenger 2, — Financial Times

По данным журналистов, британский премьер Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "поработать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы расширить и ускорить военную поддержку Украине, в том числе предоставить и танки.

Related video

В правительстве Великобритании впервые подтвердили планы передать Украине боевые танки, чтобы помочь стране защититься от российской агрессии. Об этом сообщает Financial Times.

Пресс-секретарь правительства сообщил журналистам о том, что премьер Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "поработать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы "расширить и ускорить поддержку Украине, в том числе предоставить танки".

Если соглашение относительно поставки Украине танков Challenger 2 британского производства будет достигнуто, Великобритания станет первой западной страной, которая передаст Киеву тяжелые боевые танки.

Такой шаг последовал после того, как Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в минувший уик-энд заявил, что провел переговоры по созданию широкой коалиции стран, которые могли бы поставлять танки Киеву.

"Мы ускоряем нашу поддержку Украине за счет своего рода технологий следующего поколения, которые помогут победить в этой войне", — заявил представитель британского правительства, добавив, что боевые танки определенно могли бы стать тем вооружением для украинцев, которое бы внесло перелом в войну.

Challenger 2

Challenger 2 — основная разновидность боевых танков Великобритании.

По состоянию на 2010 год, их в сухопутных британских войсках их насчитывалось 386, а в армии Омана — 38.

Танки Challenger 2 выпускает компания Vickers Defence Systems, они применялись во время боевых действий в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке в период с 2003 по 2010 гг.

Напомним, что Укроборонпром начал серийный выпуск модернизированных осколочных мин 82-мм на производственных мощностях в одной из стран НАТО. Усовершенствованная технология в 2,5 раза эффективнее предыдущей версии.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве появится Национальное военное кладбище, стало известно, где его обустроят. Высказываются предложения выделить землю под захоронения рядом с Бабьим Яром. Кабмин, в свою очередь, предложил место в Печерском районе.