Укроборонпром начал серийный выпуск модернизированных осколочных мин 82-мм (фото)

Испытания показали, что количество осколков модернизированной мины примерно в 2,5 превышает стандартные показатели. При разрыве боеприпаса на расстоянии 5 мин будет 460 единиц осколков.

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Государственный концерн "Укроборонпром" в одной из стран НАТО начал серийный выпуск осколочных мин калибра 82-мм. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram.

Усовершенствованная разработка Укроборонпрома в несколько раз эффективнее стандартной — во время испытаний выяснилось, что количество осколков примерно в 2,5 раза больше, если сравнивать со стандартной миной. Размеры и форма осколков также лучше штатных.

По стандарту, количество осколков, которые должны поражать цель на расстоянии 5 метров, должно составить 198 единиц, на расстоянии 10 м — 70, на расстоянии 15 м – 41.

[ + – ] Осколочная мина Фото: Укроборонпром [ + – ] Осколочная мина [ + – ] Осколочная мина

После модернизации боеприпаса осколки увеличились до 460, 140 и 69 соответственно.

Артиллерийская осколочная мина 82-мм — боеприпас для миномета с дальностью стрельбы до 4,5 км.

Напомним, что начальница пресс-центра Оперативного командования Наталия Гуменюк заявила, что российским войскам нужно порядка 10-14 дней, чтоб подготовить новую ракетную атаку. Очередной массированный обстрел украинских городов можно ожидать на текущей неделе.

Ранее Фокус сообщал, что у РФ есть все необходимые ресурсы, чтобы раскрыть свой потенциал. Об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин во время обращения к правительству РФ. По его словам, контрактов по производству самолетов нет.