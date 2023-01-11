Собирают информацию о целях: украинцев предупредили о новом ракетном ударе РФ (видео)

Начальница пресс-центра Оперативного командования Наталия Гуменюк заявила, что ВС РФ нужно приблизительно от 10 до 14 дней, чтоб подготовиться к новой ракетной атаке. И на этой неделе Украина стоит на пороге такого обстрела.

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ВС РФ в ближайшие дни с новой силой массированно ударят ракетами по Украине. Такое заявление сделала начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталия Гуменюк.

По ее словам, о том, что российские военные готовятся к новым ракетным ударам, свидетельствуют несколько факторов.

Во-первых, в последнюю неделю Силы обороны фиксируют активность беспилотников, которые разведывают местность.

"Они сначала собирают информацию о тех целях, которые они хотят поразить", — объяснила Гуменюк.

Она добавила, что новыми целями оккупантов, скорее всего, станут объекты критической инфраструктуры, так как ВС РФ продолжают пытаться создать техногенные неудобства мирному населению. Особенно сейчас, в период похолодания.

Во-вторых, российские военные отправили на переснаряжение свои корабли-ракетоносители. Гуменюк отметила, что именно ти морские суда противника атаковали Украину 31 декабря, в празднование Нового года. Очевидно, российские оккупанты тогда использовали все имеющиеся на бортах боеспособные ракеты.

Напомним, 9 января в ОК "Юг" рассказали, почему РФ сделала паузу в обстрелах Украины. По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Наталии Гуменюк, противник испытывает сложности с оружием и поэтому стал более тщательно выбирать цели для предстоящих ударов.

Кроме того, в тот же день Генштаб ВСУ предупредил о новых ракетных ударах по Украине. Военное командование призвало не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни, поскольку Россия не отказалась от планов оставить украинцев без тепла и электроэнергии.