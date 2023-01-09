"Меняют тактику": Генштаб ВСУ предупреждает о новых ракетных ударах по Украине

Военное командование призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни, поскольку Россия не отказалась от планов оставить украинцев без тепла и электроэнергии.

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ВС РФ в ближайшее время могут нанести массированные ракетные удары по Украине. Об этом предупреждает пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил в утренней сводке от 9 декабря.

В частности, украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги из-за угрозы нанесения массированных ракетных ударов.

Генеральный штаб не исключает, что в ближайшее время ВС РФ могут осуществить атаку на объекты критической инфраструктуры.

"Российские оккупанты в течение минувших суток нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. Существует угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины", — говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Днем ранее, 8 января, спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк также предупреждала, что ВС РФ могут в скором времени осуществить массированные ракетные удары по Украине. По ее словам, Россия, вероятно, "притихла" на Рождество, поскольку ей необходимо завершить подготовку к масштабной атаке.

Гуменюк также не исключает, что командование ВС РФ может изменить тактику нанесения ударов по Украине, учитывая эффективную работу ПВО Украины.

"Из-за нехватки ракет они могут применять комбинированные атаки, когда используются и ракеты воздушного базирования, и морского базирования, и Shahed. Их раздражает качество работы нашей ПВО. А они пытаются попасть и в объекты критической инфраструктуры. Тактика лишения нас благ цивилизации остается в их планах", — резюмировала спикер ведомства.

Стоит отметить, что об угрозе массированных ракетных ударов по Украине Генеральный штаб ВСУ информировал в своей сводке от 8 января. Военное командование призывало граждан в ближайшие дни не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку оккупанты могут атаковать объекты критической инфраструктуры.

Военная разведка Британии, в свою очередь, в отчете от 5 января отмечала, что ВС РФ продолжат наносить ракетные удары по Украине, но переброска дальней авиации на отдаленные аэродромы усложнит обслуживание устаревших самолетов.