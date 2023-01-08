Ударят по инфраструктуре: Генштаб ВСУ предупредил о риске ракетной атаки на Украину

Войска РФ нанесли за день 19 авиационных ударов по линии фронта. Вражеская армия безуспешно пытается наступать на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, отмечает украинское командование.

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Российские захватчики могут нанести ракетные удары по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Есть опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Будьте внимательны и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — предупредили военные.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 1 ракетный и 19 авиационных ударов. Также ВС РФ совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре.

"Вражеская армия обстреливает позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль всей линии фронта", — уточнил Генштаб ВСУ.

Вражеская армия ведет безуспешные наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении и сосредотачивают усилия на захвате Донецкой области в пределах админграницы, заключили в штабе.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников 6 января показал статистику запасов ракет у российской армии. Исходя из его данных, у РФ осталось 11% баллистических ракет "Искандер" и 9% "Калибров"

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