"Искандеры" на исходе: Резников показал, сколько ракет осталось у России (инфографика)

По информации главы Минобороны, у россиян осталось больше количество ракет С-300 и "Оникс".

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Глава Министерстве обороны Украины Алексей Резников поделился статистикой об остатках ракет у Российской Федерации. Соответствующую инфографику он опубликовал у себя в Twitter.

"Формула безопасности: ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощь украинской ПВО", — написал глава Минобороны Украины.

Согласно инфографике, у России осталось:

11% баллистических ракет "Искандер"

9% "Калибров"

16% Х-101

44% Х-22

12% иранских дронов Shahed-136

69% "Оникс"

Однако у российских оккупантов еще есть значительное количество крылатых "Искандеров" (44%) и С-300 (83%).

[ + – ] Резников показал, сколько осталось ракет у России

Ракета "Оникс"

П-800 "Оникс" — это сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета, разработанная еще при СССР. Предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками, одиночными кораблями и наземной инфраструктурой.

"Искандер"

Это российский оперативно-тактический ракетный комплекс, представленный в нескольких вариантах. Предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

Ранее Фокус писал, что в ГУР заявили, что в российскую армию хотят призвать еще полмиллиона человек. По словам заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, мобилизованных планируют привлечь к наступательным операциям ВС РФ весной и летом на востоке и юге Украины.

Также сообщалось, что Ермак заявил, что РФ концентрирует группировку для проведения наступательных действий. Глава ОП поговорил с сенаторами США Джеком Ридом и Ангусом Кингом. По его словам, иностранные партнеры должны знать потребности Украины, а также быть осведомлены о ее планах.

Еще напомним, что украинские военные накрыли оккупантов огнем в Токмаке. По словам военного Евгения Карася, на базе захватчиков в результате удара сдетонировали боеприпасы, что привело к потерям нескольких сотен российских военных.