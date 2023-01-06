Украинские военные накрыли оккупантов огнем в Токмаке, — боец ВСУ (карта)
По словам военного Евгения Карася, на базе захватчиков в результате удара сдетонировали боеприпасы, что привело к потерям нескольких сотен российских военных.
Вооруженные силы Украины ударили по российским военным в Токмаке (Запорожская область). Оккупанты потеряли 200 человек убитыми, сообщает военнослужащий Евгений Карась в личном Телеграм-канале.
Удар по российским захватчика в Запорожской области он сравнил с уничтожением оккупантов в Макеевке Донецкой области, когда ВСУ ударили по лагерю оккупантов, который размещался в местном ПТУ.
"Небольшая рождественская Макеевка. Происходит военно-историческая диффузия: боекомплекты растворяется в воздухе, а оккупанты – в земле", — написал Карась.
По его словам, две сотни российских военных погибли после детонации боеприпасов, по складу которых ударила украинская армия.
Журналист Андрей Цаплиенко в свою очередь сообщил, что боеприпасы детонировали на территории дизелестроительного завода имени С.Кирова. Местные жители слышали звуки взрывов, начиная с самого утра и до 9:30.
Ситуация в Запорожской области: что говорят в Генштабе ВСУ
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 6 января на Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов.
Среди них – Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Щербаки и Степовое.
Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ в оккупированной Макеевке ликвидировали несколько сотен российских военных. Всех мобилизованных в захваченном городе Донецкой области разместили в здании профтехучилища №19.
Фокус также писал о том, что 2 января в Минобороны РФ подтвердили "прилет" по базе в Макеевке. В ведомстве заявили о 63 погибших.