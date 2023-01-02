Минус 700 военных за удар: в ВСУ раскрыли подробности "бавовны" в Макеевке в новогоднюю ночь

По данным СтратКома ВСУ, всех мобилизованных в оккупированном городе разместили в здании ПТУ-19. В новогоднюю ночь училище было разрушено до основания вместе с "постояльцами".

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В ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ в оккупированной Макеевке ликвидировали 400 российских военных, еще около 300 получили ранения. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций при ВСУ (СтратКом ВСУ).

Как уточняется, всех мобилизованных в захваченном городе Донецкой области разместили в здании профтехучилища №19.

В результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами" и "пренебрежением мерами безопасности" одним ударом удалось ликвидировать 400 военнослужащих ВС РФ. Еще около 300 получили ранения различной степени тяжести.

1 января о ликвидации российских военных в Макеевке также рассказывали в местных Telegram-каналах. Жители сообщили, что "бавовна" в оккупированной городе произошла ровно в 00:00 в новогоднюю ночь.

Разрушенное до основания ПТУ находилось в районе Путь Ильича на пересечении улиц Кремлевская и Чугуевская.

Как пишут очевидцы, трупы военных страны-агрессора разбросало по району и на тротуары.

В пророссийских пабликах авторы раскритиковали решение военного командования разместить мобилизованных в здании училища. Пропагандисты пишут, что в регионе есть достаточное количество предприятий с крепкими стенами и подвалами, которые якобы могли бы защитить призванных россиян во время удара.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко 1 января подвел итоги новогодней ночи для столицы. Он рассказал, что правоохранители выявили 116 нарушителей комендантского часа, один из которых был передан Нацполиции.

1 января в Хмельницком умерла 22-летняя девушка, которая была ранена накануне в результате российского обстрела.