Обстрел Хмельницкого: в реанимации скончалась 22-летняя пострадавшая девушка (фото)

Накануне Нового года пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, но медикам не удалось ее спасти. После массированного ракетного удара в медучреждения были доставлены еще 7 мирных жителей.

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1 января в Хмельницком умерла 22-летняя девушка, которая была ранена накануне в результате российского обстрела. Об этом глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил в Facebook.

После масштабного обстрела Хмельницка 31 декабря пострадавшую доставили в больницу в очень тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти жизнь пациентке, и она скончалась от полученных ранений на следующий день.

"Соболезнования родным и близким. Орки, гореть вам в аду", — прокомментировал Сергей Гамалий.

Как отчитался глава ОВА в соцсети, в канун Нового года в Хмельницком российские ракеты угодили в один военный объект и АЗС, повреждены также 13 жилых домов, 8 автомобилей, несколько складов. В больницы госпитализировали 8 мирных жителей, самой молодой из которых оказалась 19 летняя девушка. Сотрудники ГСЧС оперативно погасили пожар, возникший в результате взрыва ракеты на заправке.

Как писали ранее, 31 декабря ВС РФ выпустили по Украине около 20 крылатых ракет. Три из них взорвались в Киеве, один взрыв прогремел между жилыми домами в Соломенском районе, в результае погиб один человек. Вторая ракета приземлилась в Голосеевском, третья — повредила здание отеля "Алфавито" в Печерском.

В Киеве во время обстрела 31 декабря получил ранение журналист из Японии. Корреспондент издания The Asahi Shimbun в момент атаки оказался в отеле "Алфавито", расположенного рядом с Дворцом культуры "Украина", он повредил ногу и был госпитализирован.