Обстрел Украины 31 декабря: ВС РФ ранили в Киеве журналиста из Японии (фото, видео)

Корреспондент Ватару Секита проживал в Киеве в отеле "Алфавито", который частично разрушила крылатая ракета.

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Во время массового ракетного удара российских военных по Киеву 31 декабря был раен японский журналист Ватару Секита. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Телеграм-канале.

Секита — штатный корреспондент издания The Asahi Shimbun. Во время ракетной атаки ВС РФ на Киев мужчина был в отеле "Алфавито" (размещен в Киеве возле Дворца Культуры "Украина" и офиса "Укрзализныци"), который пострадал во время обстрела.

На фото и видео с раненым журналистом, которые попали в сеть, видно, что у него повреждена нога. Двое мужчин в военной форме помогли Ватару Секита дойти до машины медиков. Там японского корреспондента уложили на каталку и погрузили в карету "скорой помощи".

Заметим, что за несколько часов до своего ранения японский журналист обратился к своим подписчикам в социальной сети и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.

"Большое спасибо за этот год. Солнечное небо в новогоднюю ночь. Конечно, ситуация по-прежнему тяжелая, но погода помогает и Украине. Я надеюсь, что 2023 год будет хорошим для всех", — написал Секита.

Напомним, Россия устроила массированный обстрел Украины накануне Нового года. По словам мэра столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели в Печерском и Голосеевском районах Киева. Обломки ракеты упали на частный дом в Соломенском районе столицы.

Несколько ранее разведка Минобороны Великобритании 31 декабря сообщила, что российские войска могут в ближайшие дни нанести очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины, с целью подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников.