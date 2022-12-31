Россия устроила массированный обстрел Украины накануне Нового года: что известно (фото, видео)

По словам мэра столицы Виталия Кличко, взрывы прогремели в Печерском и Голосеевском районах Киева. Обломки ракеты упали на частный дом в Соломенском районе столицы.

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Российские военные днем 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В украинских Telegram-каналах появилась информация о работе наших ПВО в Киевской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и других областях.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба написал, что в области работает ПВО и предупредил граждан находится в укрітиях.

Корреспондент Фокуса сообщает о сильных взрывах в Киеве.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах

"Один из взрывов прогремел между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском районе и Голосеевском. Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места", — написал Кличко.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, обломки ракет упали на частный дом в Соломенском районе Киева.

Председатель Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий пишет, что в небе над областью замечены 20 ракет. Возможны повторные запуски. Чиновник попросил местных жителей находится в укрытиях. Позже стало известно о противник атаковал Хмельницкий дронами-камикадзе, были слышны взрывы.

"Враг хочет испортить нам праздники", — написал он в Telegram.

Мэр Николаева Виталий Ким сообщает, что небо над городом чистое, но слышны непонятные звуки. Их источник выясняется.

Тем временем в сети появились видеокадры полетов множества ракет в районе Астрахани со стороны Каспийского моря. В воздухе видны следы от пролетов.

Напомним, разведка Минобороны Великобритании 31 декабря сообщила, что российские войска могут в ближайшие дни нанести очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины, с целью подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников. По информации ведомства, ВС РФ могут отойти от схемы обстрелов с интервалом в 7-10 дней.