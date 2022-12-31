ВС РФ могут нанести ракетный удар по Украине в новогодние праздники, — разведка

В Минобороны Великобритании полагают, что Россия может изменить тактику обстрелов с интервалом в 7-10 дней и нанести удар с целью подорвать моральный дух украинцев.

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Российские войска могут в ближайшие дни нанести очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины, с целью подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании от 31 декабря.

Британские разведчики отметили, что начиная с октября этого года Вооруженные силы РФ нацелились на объекты украинской энергетики и в последнее время придерживаются схемы нанесения ударов с периодичностью в 7-10 дней.

Такая интенсивность обстрелов подтверждается тем, что 29 декабря 2022 года российские войска нанесли очередную волну дальнобойных ударов по сети распределения электроэнергии Украины.

В Минобороны полагают, что Россия наверняка придерживаются такого подхода в попытке преодолеть украинскую противовоздушную оборону. Однако существует вероятность, что этот ВС РФ нарушат эту схему и нанесут очередной удар в период зимних праздников.

Напомним, 29 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по территории Украины. Противник выпустил по объектам критической инфраструктуры более 100 ракет.

Взрывы были слышны в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. Мэр столицы Виталия Кличко посоветовал гражданам зарядить мобильные устройства, так как ожидались перебои с электроснабжением.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко 30 декабря, подводя военные итоги уходящего года, сообщил, что с начала боевых действий украинская столица пережила 52 воздушные атаки на город. В результате погибли 120 человек, и 600 зданий в городе были повреждены.