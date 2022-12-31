ВС РФ могут нанести ракетный удар по Украине в новогодние праздники, — разведка
В Минобороны Великобритании полагают, что Россия может изменить тактику обстрелов с интервалом в 7-10 дней и нанести удар с целью подорвать моральный дух украинцев.
Российские войска могут в ближайшие дни нанести очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины, с целью подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании от 31 декабря.
Британские разведчики отметили, что начиная с октября этого года Вооруженные силы РФ нацелились на объекты украинской энергетики и в последнее время придерживаются схемы нанесения ударов с периодичностью в 7-10 дней.
Такая интенсивность обстрелов подтверждается тем, что 29 декабря 2022 года российские войска нанесли очередную волну дальнобойных ударов по сети распределения электроэнергии Украины.
В Минобороны полагают, что Россия наверняка придерживаются такого подхода в попытке преодолеть украинскую противовоздушную оборону. Однако существует вероятность, что этот ВС РФ нарушат эту схему и нанесут очередной удар в период зимних праздников.
Напомним, 29 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами-камикадзе по территории Украины. Противник выпустил по объектам критической инфраструктуры более 100 ракет.
Взрывы были слышны в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. Мэр столицы Виталия Кличко посоветовал гражданам зарядить мобильные устройства, так как ожидались перебои с электроснабжением.
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