Жертвы и разрушения: КГГА подвел итоги военного года в Киеве

По информации Сергея Попко, с начала войны погибли 120 киевлян, из них пятеро детей. Еще 495 жителей столицы получили ранения.

Related video

Киевские власти подвели военные итоги уходящего года. С начала боевых действий украинская столица пережила 52 воздушные атаки на город. Из-за ударов российских оккупантов в Киеве было повреждено более 600 зданий, а война унесла жизни 120 киевлян, из них пятеро детей. Такие данные приводит Киевская городская военная администрация (КГВА).

"2022 год стал самым страшным годом в новой истории Киева — столицы свободной и независимой Украины. С 24 февраля, с началом полномасштабного вторжения, агрессор приложил все усилия, чтобы захватить город. Но Киев выстоял, а ВСУ отогнали рашистов от столицы. Тогда враг прибегнул к "воздушному геноциду", который продолжается до сих пор", — пишет начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, в период от 24.02.2022 до 30.12.2022, из-за войны погибло 120 киевлян, в их числе было пятеро детей. При этом ранения получили 495 жителей, из них 30 были дети.

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения в украинской столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги, а общая их длительность составили 693 часа 49 минут — это практически 29 дней.

"Целый календарный месяц в этом году жители города провели в укрытиях и бомбоубежищах!" — отметил Попко.

Глава киевской администрации добавил, что из-за российских атак значительным разрушениям подверглась и критическая инфраструктура столицы, но ее можно восстановить. Однако к сожалению нельзя вернуть жизни людей, которые погибли под обстрелами.

"Все уничтоженное можно отстроить и восстановить. К сожалению, в результате военных действий столица теряет самое ценное — человеческие жизни. Столица Украины — это ее люди. Их ничто не сломает. Украинский Киев стоит и будет стоять" — подчеркнул глава КГВА.

Важно

100 лет СССР. Как украинцы испортили праздник Путину

Напомним, 29 декабря российские захватчики нанесли удар по Киеву, в результате которого пострадали три человека, среди них — 14-летняя девочка. Ракета попала в частный сектор Дарницкого района столицы.

В ночь с 29 на 30 декабря вражеские БПЛА Shahed, атаковавшие Киев, повредили административное здание в Голосеевском районе столицы. По информации главы администрации Сергея Попко, противник задействовал пять иранских дронов, которые все были сбиты силами ПВО.