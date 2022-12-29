ВС РФ запустили ракеты в частный дом в Киеве: появились фото последствий удара
В результате попадания 3 человека получили ранения, среди них — 14-летняя девочка. По данным властей, украинские силы ПВО сбили 16 российских ракет над столицей.
В Дарницком районе Киева есть пострадавшие в результате массированного ракетного удара по Украине 29 декабря. Об этом написал в Telegram заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"В результате утренней атаки врага пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка. Всем оказывается помощь. На месте работают спасатели", — проинформировал он.
Ракетный удар пришелся по частному сектору. Замглавы ОП показал фото последствий прилета, на которых видны разрушенные постройки.
"Вот так выглядит предновогодний террор россии", — заметил чиновник.
Информацию о пострадавших в Дарницком районе Киева подтвердил столичный мэр Виталий Кличко. Людей удалось спасти из поврежденного частного дома, медики предоставили им помощь на месте и госпитализировали.
Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. По данным градоначальника, украинские силы ПВО сбили 16 ракет над Киевом.
Спикер ГСЧС Украины Светлана Водолага говорила о попадании осколка ракеты на Осокорках, в доме начался сильный пожар.
Напомним, что Кличко ранее предупреждал о возможных перебоях со светом в Киеве после массированной атаки россиян. Он советует киевлянам зарядить телефоны и сделать запас воды.
Журналист Андрей Цаплиенко показывал фото станции киевского метро, где отключили электроэнергию. Во Львове также отключали электричество, в городе остановились трамваи и троллейбусы.