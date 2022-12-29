Массированный обстрел Украины 29 декабря: какие города остались без электричества и воды

В Харькове ракеты С-300 атаковали объекты критической инфраструктуры, а в Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях ДТЭК превентивно отключил электричество.

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29 декабря российская армия вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. Фокус собрал информацию о том, где пропала электроэнергия и водоснабжение в результате обстрелов.

Массированный обстрел Украины — в Киеве могут быть перебои

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве могут быть перебои с электроэнергией, поэтому он призвал зарядить телефоны и другие гаджеты, а также сделать запасы воды.

По состоянию на 9:30 утра в Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО. Обломки упали на два частных дома в Дарницком районе столицы. Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фотографию со станции киевского метро без электроэнергии. В подземке могут быть перебои.

[ + – ] На одной из станций не было света

Ракетный удар по Львову — 90% города без электроэнергии

Мэр Львова Андрей Содовой заявил об отключении электричества практически во всем городе. Во Львове остановились трамваи и троллейбусы. Могут быть перебои с водоснабжением. Все объекты критической инфраструктуры переходят на дизель-генераторы. Глава города призывает не покидать укрытий.

Обстрел Харькова — 4 ракеты С-300

В Харьковской ОВА заявили, что российские войска нанесли 4 ракетных удара по объектам критической инфраструктуры города. По данным "Суспільного", в Харькове приостанавливало работу метро, однако в 9:51 курсирование поездов восстановили. Также в "УЗ" сообщили о задержке трех поездов:

№7/8 Одесса-Главная — Харьков,

№1/2 Харьков — Ивано-Франковск,

№65/66 Умань — Харьков.

Превентивные меры

В Одесской и Днепропетровской области ДТЭК применил экстренное отключение света. Его вводят из-за угрозы ракетных обстрелов, чтобы избежать значительных повреждений, если будут атакованы объекты энергетики. При этом в некоторых районах Запорожья также отключили подачу электричества, пишут на "Запоріжжя.Інфо".

Напомним, 29 декабря советник главы ОП Михаил Подоляк сообщает о запуске более 120 ракет по Украине. Он говорит, что цель РФ — уничтожение критической инфраструктуры и убийство мирных жителей.

Также 29 декабря в КГВА сообщили о пожаре в жилом доме, на который упал осколок российской ракеты.