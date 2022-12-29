Массированный обстрел РФ: по Украине выпущено более 120 ракет, — Подоляк

По словам советника главы ОП, цель РФ — уничтожить критическую инфраструктуру страны и массово убить мирных жителей.

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Россия 29 декабря выпустила более 120 ракет по территории Украины. Цель Москвы — уничтожить критическую инфраструктуру страны и массово убить мирных жителей. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"29.12.22. Над всей Украиной более 120 ракет, выпущенных "злобным русским миром", чтобы уничтожить критическую инфраструктуру и массово убить гражданских. Ожидаем очередных предложений от "миротворцев" о "мирном урегулировании", "гарантиях безопасности для РФ" и нежеланий провокаций", — написал Подоляк.

Напомним, 29 декабря Россия начала очередной массированный ракетный обстрел Украины. Советник ОП Алексей Арестович сообщал, что россияне намерены выпустить более 100 ракет. Тем временем взрывы прозвучали в Одессе, Киеве, Харькове, Житомирской, Черниговской и других областях Украины.

Кроме того, в Киеве загорелся жилой дом в результате попадания осколка сбитой ракеты. На место происшествия выехали спасатели.