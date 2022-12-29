Масований обстріл РФ: по Україні випущено понад 120 ракет, — Подоляк

За словами радника глави ОП, ціль РФ — знищити критичну інфраструктуру країни та масово вбити мирних жителів.

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Росія 29 грудня випустила понад 120 ракет по території України. Ціль Москви — знищити критичну інфраструктуру країни та масово вбити мирних жителів. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"29.12.22. Над усією Україною понад 120 ракет, випущених "злобным русским миром", щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних... Чекаємо на чергові пропозиції від "миротворців" про "мирне врегулювання", "гарантії безпеки для РФ" і про небажання провокацій…", — написав Подоляк.

Нагадаємо, 29 грудня Росія розпочала черговий масований ракетний обстріл України. Радник ОП Олексій Арестович повідомляв, що росіяни мають намір випустити понад 100 ракет. Тим часом вибухи пролунали в Одесі, Києві, Харкові, Житомирській, Чернігівській та інших областях України.

Крім того, у Києві спалахнув житловий будинок внаслідок влучення осколка збитої ракети. На місце події виїхали рятувальники.