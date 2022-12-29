Масований ракетний удар РФ: у Києві горить житловий будинок (відео)

У КМВА розповіли, що уламок російської ракети потрапив у приватний будинок і припарковану машину поряд. На місце події виїхали рятувальники.

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Під час масованої ракетної атаки Росії по території України 29 грудня уламок від ракети влучив у житловий будинок. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

У відомстві розповіли, що над столицею працює система протиповітряної оборони, а уламки ракети влучили у приватний будинок у Дарницькому районі Києва та припаркованої машини поряд. Інформація про жертв уточнюється.

Речниця ДСНС Світлана Водолага розповіла "Суспільному", що уламок упав на Осокорках, туди вже виїхали рятувальники.

Тим часом у соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, що в будинку почалася сильна пожежа.

Нагадаємо, 29 грудня Росія розпочала новий масований ракетний удар по Україні. Радник ОП Олексій Арестович пише про кілька хвиль ракетних атак, а ЗС РФ можуть випустити близько 100 снарядів. Тим часом вибухи пролунали в Одесі, Києві, Житомирській, Харківській та інших областях України.

28 грудня російські війська обстріляли Харків ракетами С-300. У соціальних мережах писали, що удари припали на об'єкти інфраструктури.