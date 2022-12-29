Массированный ракетный удар РФ: в Киеве горит жилой дом (видео)

В КМВА рассказали, что осколок российской ракеты попал в частный дом и припаркованную машину рядом. На место происшествия выехали спасатели.

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Во время массированной ракетной атаки России по территории Украины 29 декабря осколок от ракеты попал в жилой дом. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В ведомстве рассказали, что над столицей работает система противовоздушной обороны, а осколки ракеты попали в частный дом в Дарницком районе Киева и припаркованную машину рядом. Информация о жертвах уточняется.

Спикер ГСЧС Светлана Водолага рассказала "Суспільному", что осколок упал на Осокорках, туда уже выехали спасатели.

Тем временем в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что в доме начался сильный пожар.

Напомним, 29 декабря Россия начала новый массированный ракетный удар по Украине. Советник ОП Алексей Арестович пишет о нескольких волнах ракетных атак, а ВС РФ могут выпустить около 100 снарядов. Тем временем взрывы прозвучали в Одессе, Киеве, Житомирской, Харьковской и других областях Украины.

28 декабря российские войска обстреляли Харьков ракетами С-300. В социальных сетях писали, что удары пришлись на объекты инфраструктуры.