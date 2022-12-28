ВС РФ обстреляли Харьков ракетами С-300: в городе слышали несколько взрывов (фото, видео)
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, прилет был в Слободском районе. Местные паблики писали о запуске снарядов из российского Белгорода.
В Харькове утром 28 декабря прогремели сильные взрывы из-за обстрелов российской армии. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Градоначальник просил харьковчан находится в укрытиях и соблюдать меры предосторожности.
Корреспондент Фокуса в Харькове слышал два мощных взрыва, после которых сработал сигнал воздушной тревоги.
В местных Telegram-каналах сообщали об ударах по городу ракетами С-300 из российского Белгорода. После взрывов в небе виднеется густой столб дыма.
Взрыв был в Слободском районе города, информация о пострадавших уточняется, добавил позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Некоторые паблики пишут про попадание по объекту инфраструктуры. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пишет о выезде подразделений ГСЧС на место прилета.
Метро в Харькове после ракетной атаки ВС РФ останавливалось на 5 минут по техническим причинам, сказал спикер метрополитена Алексей Битнер.
По состоянию на 9:45 в Харьковской области и ряде других регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
Напомним, что российские захватчики сильно повредили объекты инфраструктуры в Харькове во время массированного ракетного удара 16 декабря. В части домов не было отопления, электричества и воды.
Армия РФ обстреливала Харьков 15 декабря ракетами С-300. Очевидцы слышали звуки взрывов два раза.
Командование Воздушных сил ВСУ 27 декабря предупреждало о высокой вероятности российских атак к новогодним праздникам.