ВС РФ обстреляли Харьков ракетами С-300: в городе слышали несколько взрывов (фото, видео)

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, прилет был в Слободском районе. Местные паблики писали о запуске снарядов из российского Белгорода.

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В Харькове утром 28 декабря прогремели сильные взрывы из-за обстрелов российской армии. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Градоначальник просил харьковчан находится в укрытиях и соблюдать меры предосторожности.

Корреспондент Фокуса в Харькове слышал два мощных взрыва, после которых сработал сигнал воздушной тревоги.

В местных Telegram-каналах сообщали об ударах по городу ракетами С-300 из российского Белгорода. После взрывов в небе виднеется густой столб дыма.

[ + – ] В Telegram-каналах писали о попадании по объекту инфраструктуры

Взрыв был в Слободском районе города, информация о пострадавших уточняется, добавил позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Некоторые паблики пишут про попадание по объекту инфраструктуры. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пишет о выезде подразделений ГСЧС на место прилета.

Метро в Харькове после ракетной атаки ВС РФ останавливалось на 5 минут по техническим причинам, сказал спикер метрополитена Алексей Битнер.

По состоянию на 9:45 в Харьковской области и ряде других регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

[ + – ] Во многих регионах звучит сигнал воздушной тревоги

Напомним, что российские захватчики сильно повредили объекты инфраструктуры в Харькове во время массированного ракетного удара 16 декабря. В части домов не было отопления, электричества и воды.

Армия РФ обстреливала Харьков 15 декабря ракетами С-300. Очевидцы слышали звуки взрывов два раза.

Командование Воздушных сил ВСУ 27 декабря предупреждало о высокой вероятности российских атак к новогодним праздникам.