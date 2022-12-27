"Коварные намерения": в ВСУ заявили о возможном ракетном обстреле Украины под Новый год (видео)

После взрывов на авиабазе в Энгельсе россияне рассредоточили стратегическую авиацию. Украинское военное командование предупреждает, что угроза новой массированной атаки по инфраструктуре не исчезла.

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Российские военные могут нанести очередной ракетный удар по Украине под новогодние праздники. Такое мнение выразил спикер командования Воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире единого телемарафона 27 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский и высшее военное командование говорят, что угроза обстрела не миновала, подчеркнул он.

"Армия РФ не оставила коварных намерений и новая атака по инфраструктуре может произойти под новогодние праздники. Мы должны готовиться постоянно, придерживаться рекомендаций властей", — заметил спикер ВВС.

[ + – ] Юрий Игнат говорит об активности вражеской авиации на 2-й минуте

После взрывов в ночь с 25 на 26 декабря на российской авиабазе в Энгельсе в Саратовской области ВС РФ рассредоточили самолеты стратегической авиации.

"На "Энгельсе" еще остается определенное количество самолетов. Многие из них уже передислоцированы на различные аэродромы, которые могут их принимать, содержать и обслуживать", — отметил Игнат.

Активность вражеской авиации под вечер была существенно уменьшена, констатировал он.

Запасы иранских дронов у армии РФ

Во вторую партию поставок из Ирана вошли 250 ударных дронов Shahed-131 и Shahed-136. Из них 70 сбили украинские силы противовоздушной обороны, проинформировал военный.

"Можно далее отминусовать и считать… Россияне будут делать все, чтобы склонять Иран к дальнейшему сотрудничеству", — подчеркнул Игнат.

Война в Украине переходит в фазу наибольшего использования ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов, подытожил спикер.

Отметим, что армия России по состоянию на 26 декабря держала в Черном море носители ракет типа "Калибр", общий залп которых составляет 16 снарядов. Подготовка оккупантов напомнила украинскому командованию маневры перед массированным ракетным ударом 5 декабря.

Россия продолжает производство крылатых ракет "Искандер", "Калибр" и Х-101, заявили воздушные силы ВСУ 26 декабря. Военные считают, что темпы выпуска не такие высокие для частых ударов по украинским городам.