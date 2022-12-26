К чему-то готовятся: в ВСУ рассказали про корабли с "Калибрами" в Черном море

В ВСУ предупредили о возможном массированном ракетном ударе со стороны РФ. Сейчас все указывает на то, что россияне готовятся к повторению событий 5 декабря, когда по городам Украины выпустили десятки ракет.

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Общий залп ракетоносителей в Черном море составляет 16 ракет типа "Калибр". Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Очевидно, что они к чему-то готовятся. Сейчас они маневрируют. Уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. На данный момент в море один надводный, два подводных ракетоносителя. В общей сложности залп составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию. Нужно помнить, что вернуть тот ракетоноситель на боевое дежурство несложно — это несколько часов, — рассказала Гуменюк.

По словам спикера Командования, сейчас подготовка похожа на ту, которая предшествовала массированному ракетному обстрелу Украины 5 декабря.

"Помним про то, что у них есть тяга к повторению более-менее значимых для них операций. Поэтому если вспомнить про 5 декабря, как они готовились к массированному ракетному удару, когда выводили ракетоносители в море и поднимали стратегическую и тактическую авиацию, в принципе, все очень похоже. Мы готовы к этому, мы осознаем, что такой удар возможен", — добавила Гуменюк.

В частности спикер Командования отметила, что события напоминают в частности "бавовну" на российской авиабазе в Энгельсе, где в ночь с 25 на 26 декабря прозвучали взрывы. В РФ заявляют, что был сбит беспилотник, следствием стала гибель трех человек и ранение четверых.

"Может быть определенное повторение этой ситуации, после чего они наносили массированный ракетный удар. Следует быть к этому готовыми, учитывать это в своих планах и не забывать переходить в укрытия", — заявила Гуменюк.

При этом Гуменюк отметила, что нельзя забывать и о том, что россияне могут наносить точечные удары.

Напомним, по словам начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, россияне хотят выйти на производство 20 в месяц ракет "Калибр" морского базирования. В РФ почти не изготавливают "Искандеры". При массированных ударах применяются различные крылатые ракеты, которые также нужно производить "на ходу".

Ранее Фокус писал о том, что 12 декабря в ГУР заявили, что в РФ хватит ракет на 3-5 волн масштабных обстрелов Украины. По оценкам украинской разведки, РФ каждый месяц производит 40 ракет Х-101.