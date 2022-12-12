"Хватит на 3-5 волн обстрелов": в ГУР рассказали, сколько ракет РФ производит каждый месяц

С момента вторжения Россия произвела сотни высокоточных крылатых ракет Х-101 и "Калибров", отметил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий.

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Запасы самых современных высокоточных ракет у России подходят к концу. Однако российские оружейные заводы продолжают производить новые снаряды. Об этом рассказал заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The New York Times.

По его словам, с момента вторжения в Украину, РФ могла произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр". Таким образом, РФ ежемесячно производит около 40 единиц такого вооружения.

По подсчетам ГУР, у российских сил есть еще запасы на 3-5 массированных ракетных ударов по территории Украины в случае, если за один раз Россия выпустит 80-90 снарядов.

Напомним, в интервью NYT Скибицкий также сообщил, что РФ изменила схему ракетных ударов по Украине с бомбардировщиков. С октября российские самолеты не заходят в воздушное пространство Украины и выбирают обходные маршруты, чтобы не попасть под прицел украинской ПВО.

10 декабря в Британской разведке рассказали, что Иран увеличит военную помощь России в ближайшие месяцы. Специалисты отмечают, что ВС РФ планируют получить иранские ракеты, потому что потратили большое количество "Искандеров".

12 декабря в Воздушных силах рассказали, что ВСУ готовятся к новым ракетным обстрелам российских войск. После взрывов на аэродромах оккупанты рассредоточили авиацию на другие объекты, но угроза новых ударов по Украине остается.