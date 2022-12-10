Иран увеличит военную помощь России в ближайшие месяцы, — британская разведка

Российская армия потратила большое количество своих ракет "Искандер", которые планируют заменить иранскими, считают разведчики.

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В ближайшие месяцы Иран может увеличить военную помощь России. Об этом Министерство обороны Великобритании написала в новом отчете своей разведки в Twitter.

Иран стал одним из главных военных партнеров России с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Сейчас же российские власти пытаются получить от нее больше оружия, в том числе сотни баллистических ракет. Британская разведка предполагает, что в ответ РФ предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки.

Минобороны пишет, что Россия, скорее всего, потратила значительную часть собственных запасов ракет "Искандер", способных доставлять 500-килограммовые боеголовки на расстояние до 500 км. Если ВС РФ получат от Ирана большое количество баллистических ракет, то смогут продолжить обстреливать критическую инфраструктуру Украины.

До этого американские СМИ сообщили, что Россия может передать Ирану истребители СУ-35 в обмен на ракеты для обстрела Украины. Как утверждают чиновники из США, Москва также может предоставить Тегерану вертолеты, системы ПВО и другие военные технологии. Иранские летчики уже проходят в РФ обучение по пилотированию Су-35, вероятно, они могут получить истребители уже в 2023 году.

Ранее британская разведка сообщила, что Россия могла атаковать Украину новыми иранскими дронами. По данным Великобритании, российская армия уже потратила первую партию БПЛА Shahed и обратилась к своим ближневосточным партнерам с просьбой предоставить больше таких летательных аппаратов. На это указывает кратковременное прекращение запусков дронов-камикадзе по украинской инфраструктуре, которые возобновились на этой неделе.