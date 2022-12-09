Россия могла атаковать Украину новыми иранскими дронами, — разведка Британии (фото)

Кремль, как предполагают в ведомстве, исчерпал свой запас иранских дронов-камикадзе Shahed и был вынужден обратиться за новой помощью к Тегерану.

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Россия возобновила нанесение ударов по Украине с помощью беспилотников, используя, вероятно, новую партию БПЛА из Ирана. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 9 декабря.

Ведомство отмечает, что в СМИ впервые начали появляться данные о том, что Россия, осуществляя атаки по объектам критической инфраструктуры Украины, задействует иранские беспилотники односторонней атаки (OWA).

В разведке подчеркивают, что эту информацию еще стоит перепроверить. Вместе с этим, разведчики делают предположение, что Россия исчерпала свой запас иранских дронов-камикадзе Shahed и получила новую военную помощь от Ирана в виде беспилотников односторонней атаки (OWA).

"07 декабря 2022 года украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном БПЛА OWA, целью которых были Запорожская и Днепропетровская области. Последнее сообщение о сбитых иранских Shahed в Украине поступило еще 17 ноября. Если информация подтвердится — Россия, вероятно, возобновила атаки с помощью недавно поставленных БПЛА OWA", — говорится в отчете разведки Соединенного Королевства.

[ + – ] РФ могла атаковать Украину новыми иранскими беспилотниками

Несколькими днями ранее немецкое издание Die Zeit сообщило о том, что Россия получит от Ирана новую партию вооружения. Для ведения боевых действий в Украине, по данным журналистов, Кремль закупает сотни новых беспилотников и баллистических ракет.

Агентство Reuters, в свою очередь, писало, что некоторые страны Запада требуют от ООН направить в Украину экспертов для изучения обломков сбитых иранских дронов-камикадзе. Внутри самой Организации Объединенных Наций, как утверждают журналисты, усиливается критика генсека Антониу Гуттериша, поскольку Иран в скором времени хочет отправить новые беспилотники и ракеты России.