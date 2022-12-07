"Поздравили с Днем ВСУ": ВС РФ атаковали Днепропетровскую область "Шахедами" (видео)

Россияне также обстреляли Кривой Рог и Никополь из РСЗО и тяжелой артиллерии.

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Вечером 6 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Днепропетровской области дронами-камикадзе иранского происхождения Shahed 136. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

"Российские оккупанты решили против ночи поздравить нас з днем ВСУ. Неудачники. Их ночные "байкеры" будут припаркованы", — написал Лукашук.

Глава ДОС также призвал соотечественников сохранять спокойствие во время воздушной тревоги и попросил воздержаться от распространения информации об атаке.

В то же время пользователи сети сообщают о работе украинских систем противовоздушной обороны. В интернете появилось несколько видео, на которых запечатлена работа ПВО.

[ + – ] Работа ПВО в Днепропетровской области

Николай Лукашук также отмечал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего был поврежден объект промышленной инфраструктуры. По предварительной информации, пострадал один человек.

Кроме того, ВС РФ обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. В Никополе нанесен ущерб транспортной инфраструктуре.

Напомним, что пользователи сети сообщали о сильном задымлении на территории Днепра. Позже мэр города Борис Филатов уверил, что дым появился в результате охлаждения металлургами кокса.

Фокус также писал о том, что дроны-камикадзе сложно использовать при низких температурах. Об этом сообщили в командовании Объединенных сил ВСУ.

Еще мы писали о массированном ракетном ударе ВС РФ по Украине. Так, 5 декабря под ударом оказались жители Киевской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и других областей.