"Привітали з Днем ЗСУ": ЗС РФ атакували Дніпропетровську область "Шахедами" (відео)

Росіяни також обстріляли Кривий Ріг та Нікополь з РСЗВ та важкої артилерії.

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Увечері 6 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали удару по Дніпропетровській області дронами-камікадзе іранського походження Shahed 136. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі.

"Російські окупанти вирішили проти ночі привітати нас із днем ЗСУ. Невдахи. Їхні нічні "байкери" будуть припарковані", — написав Лукашук.

Глава ДОС також закликав співвітчизників зберігати спокій під час повітряної тривоги та попросив утриматися від поширення інформації про атаку.

Водночас користувачі мережі повідомляють про роботу українських систем протиповітряної оборони. В інтернеті з'явилося кілька відео, на яких знято роботу ППО.

[ + – ] Робота ППО в Дніпропетровській області

Микола Лукашук також зазначав, що окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Крім того, ЗС РФ обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. У Нікополі завдано шкоди транспортній інфраструктурі.

Нагадаємо, що користувачі мережі повідомляли про сильне задимлення на території Дніпра. Згодом мер міста Борис Філатов запевнив, що дим з'явився внаслідок охолодження металургами коксу.

Фокус також писав про те, що дрони-камікадзе складно використовувати за низьких температур. Про це повідомили у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ.

Ще ми писали про масований ракетний удар ЗС РФ по Україні. Так, 5 грудня під ударом опинилися мешканці Київської, Полтавської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та інших областей.