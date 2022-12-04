"Чутливі до морозів": у ЗСУ пояснили, чому ЗС РФ менше використовують "Шахеди"

У командуванні Об'єднаних сил вважають, що через типову конструкцію дрон-камікадзе складно використовувати за низьких температур.

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Російські війська стали рідше використовувати іранські дрони-камікадзе, оскільки вони чутливі до низької температури. Про це заявив речник командування Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін в ефірі телемарафону, передає "Українська правда".

На запитання журналіста, чи зменшилася динаміка використання "Шахедів" армією РФ, Силкіін заявив, що вона знижується через морози. На його думку, дрони-камікадзе, як і будь-який інший літальний апарат, виготовлений із пластику та з таких матеріалів, які чутливі до погоди й низької температури.

Україна не може зупинити постачання дронів-камікадзе чи ракет Росії, але отримує західні протиповітряні комплекси, що дозволяють збивати ворожі цілі.

"Наші військовослужбовці навчаються керувати цими комплексами. Наразі ми вже можемо говорити, що збиватимемо близько 75-80% повітряних цілей. Це дуже добре", — заявив Силкин.

Також він додав, що зараз у РФ проходять навчання бомбардувальники, які здійснюють маневри. Ворог відпрацьовує дозаправку літаків у повітрі, а дрони поки що припинили свою діяльність.

Нагадаємо, 30 листопада в CIT заявили, що РФ почала менше використовувати "Шахеди", оскільки вони закінчилися. З 18 листопада не було запущено жодного Shahed-136.

Раніше повідомлялося, що збитий під Бахмутом дрон показав, що РФ отримує електроніку зі США й Тайваню. В "Орланах" використовують схожі деталі, які є в "Шахедах".