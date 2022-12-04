"Чувствительны к морозам": в ВСУ объяснили, почему ВС РФ меньше используют "Шахеды"

В командовании Объединенных сил считают, что из-за типичной конструкции, дрон-камикадзе сложно использовать при низких температурах.

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Российские войска стали реже использовать иранские дроны-камикадзе так как они чувствительны к низкой температуре. Об этом заявил спикер командования Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Сылкин в эфире телемарафона, передает "Украинская правда".

На вопрос журналиста, уменьшилась ли динамика использования "Шахедов" армией РФ, Сылкин заявил, что она снижается из-за морозов. По его мнению, дроны-камикадзе, как и любой другой летательный аппарат изготовлен из пластика и из таких материалов, которые чувствительны к погоде и низкой температуре.

Украина не может остановить поставку дронов-камикадзе или ракет России, но получает западные противовоздушные комплексы, позволяющие сбивать вражеские цели.

"Наши военнослужащие учатся управлять этими комплексами. На данный момент мы уже можем говорить, что мы сбивать около 75-80% воздушных целей. Это очень хорошо", — заявил Сылкин.

Также он добавил, что сейчас в РФ проводят учения бомбардировщики, совершающие маневры. Враг отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе, а дроны пока что приостановили свою деятельность.

Напомним, 30 ноября в CIT заявили, что РФ начала меньше использовать "Шахеды" так как они закончились. С 18 ноября не было запущено ни одного Shahed-136.

Ранее сообщалось, что сбитый под Бахмутом дрон показал, что РФ получает электронику из США и Тайваня. В "Орланах" используют схожие детали с "Шахедами".