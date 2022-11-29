Cбитый под Бахмутом дрон показал, что РФ получает электронику из США и Тайваня (фото)

В российском "Орлане" нашли набор деталей похожий на тот, что используют для иранских Shahed.

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Россия получает из стран НАТО электронику для производства новых беспилотных летательных аппаратов. Главный редактор сайта "Цензор.net" Юрий Бутусов в Facebook рассказал о деталях, которые нашли в российском дроне "Орлан", сбитом под Бахмутом в Донецкой области.

По информции журналиста, специалисты изучили обломки беспилотника и установили, что его собрали не ранее, чем в августе 2022 года. Внутри обнаружили адаптивную антенную решетку "Комета-М", изготовленную в июле 2022 года с использованием компонентов производства компаний Altera/Intel и Taoglas из США, а также тайваньской Cirocomm.

[ + – ] Блок "Комета-М" из российского дрона "Орлан-10" Фото: Facebook / Юрий Бутусов

"Вряд ли у РФ было накоплено столько запасных компонентов, это скорее всего новые поставки", — предположил Юрий Бутусов. — "Набор очень похож на аналогичное оборудование иранских дронов Shahed".

Он объяснил, что четырехэлементная малогабаритная адаптивная антенна "Комета-М" позволяет российским "Орланам" ориентироваться в пространстве и работать в условиях радиоэлектронных помех, которые "глушат" спутниковую навигацию. Без этого блока БПЛА не смог бы летать, поскольку постоянно попадал бы в поле действия украинских комплексов "РЭБ".

[ + – ] Микросхема из российского дрона "Орлан-10" Фото: Facebook / Юрий Бутусов

Юрий Бутусов подчеркнул, что странам-союзникам необходимо ввести дополнительные санкции, чтобы пресечь поставки критически важных компонентов в Иран и Россию, остановив производство военных дронов, применяемых на территории Украины. В то же время, украинцам следует развернуть собственную программу по созданию дронов, поскольку могут покупать на мировом рынке больше деталей и лучшего качества.

"Орлан-10" является разведывательный беспилотником в форме самолета и самым массовым дроном России. Он поддерживает связь с наземной станцией управления на расстоянии до 120 км, передавая изображение с камер, а также может пролетать до 600 км в автономном режиме, записывая видео.

[ + – ] Микросхема из российского дрона "Орлан-10" Фото: Facebook / Юрий Бутусов

Характеристики "Орлан-10":

Размах крыльев: 3 м

Взлетная масса: 14 кг

Масса полезной нагрузки: до 5 кг

Скорость полета: до 150 км/ч

Продолжительность полета: до 18 ч

Максимальная высота: 6 км

Ранее писали, что Россия использует в военной технике электронику от 144 зарубежных производителей. Как установили исследователи Conflict Armament Research, благодаря иностранным компонентам работают российские дроны, вертолеты, крылатые ракеты, средства связи и многое другое.

Сообщали также, что в секретном российском дроне "Картограф" обнаружили детали из Германии, Китая и Японии. Этот беспилотник используют для поиска украинской техники в прифронтовой зоне.