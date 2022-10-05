Секретный российский дрон "Картограф" содержит детали из Германии, Китая и Японии

Россия вопреки санкциям производит "невидимые" БПЛА, которые помогают уничтожать технику ВСУ.

Related video

Для сборки скрытного дрона-шпиона "Картограф" Россия использует иностранные компоненты немецкого, японского и китайского производства. Об этом изданию The Times стало известно из отчета Министерства обороны Украины.

Эксперты обнаружили в захваченных беспилотниках детали, которые можно очень дешево купить за рубежом: двигатель из Германии, свечу зажигания из Японии и микропроцессоры из Китая внутри камер. Украинские военные считают, что этим странам необходимо принять более строгие меры, чтобы предотвратить передачу в Россию технологий двойного назначения и любой продукции для создания БПЛА.

БПЛА "Картограф" оснащен камерой с 12 объективами, позволяющей проводить разведку и составлять карты. Предполагается, что российские войска использовали такие дроны в прифронтовой зоне для поиска украинской техники и оценки ситуации. "Картограф" является секретной моделью, и россияне не говорили о нем в СМИ, однако ВСУ заметили на поле боя. По данным проекта Oryx, который документирует потери России, с начала полномасштабной войны украинцам удалось уничтожить или захватить минимум 8 таких дронов.

В документе Минобороны говорится, что уничтожение "Картографов" стало сложной задачей для украинских военных. Эти дроны могут летать на высоте до 5 км, а потому невидимы для солдат на земле и недосягаемы для переносных зенитно-ракетных комплексов. Поразить БПЛА удавалось только в том случае, если они спускались ниже, кроме того, их получалось обнаружить с помощью специальных системам для борьбы с беспилотниками, оснащенных радарами и лазерными дальномерами.

Об одном из первых "Картографов", сбитых ВСУ, стало известно в конце августа. Воздушное командование "Центр" сообщило, что зенитчикам удалось поразить два российских беспилотника на юго-восточном направлении, одним из которых оказался секретный "Картограф" — эксперты отличили его от "Орлана-10" по цвету корпуса и камере с 12 объективами.

В сентябре украинские военные сбили еще одного "Картографа" в Николаевской области. Как выяснилось, дрон может передавать видео на пункт управления в онлайн-режиме и корректировать артиллерийский огонь.