ВСУ сбили секретный российский дрон "Картограф" с 12 камерами: что о нем известно

БПЛА принадлежит к семейству "Птеро", представители которого предназначены для разведки и составления карт.

Воздушным силам Украины удалось сбить секретный российский беспилотник под названием "Картограф". Об этом пишет портал "Милитарный".

Как сообщила пресс-служба Воздушного командования "Центр" в Facebook, 19-20 августа украинские зенитчики удачно попали и уничтожили два беспилотных летательных аппарата противника на юго-восточном направлении. На фото аналитики распознали разведывательный дрон "Орлан-10" и очень похожий на него "Картограф", который отличается синим цветом корпуса и наличием камеры с 12 объективами для более детальной съемки.

[ + – ] Останки сбитого БПЛА "Картограф" Фото: Facebook

Как пишет сайт Gagadget, "Картограф" входит в семейство многоцелевых беспилотных комплексов "Птеро", изготавливаемые одноименной компанией. 31 июля писали о том, что один из таких дронов ВСУ сбили при помощи зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1". С начала войны в 2014 году и до сегодняшнего момента зафиксированы всего три случая поражения БПЛА "Птеро".

[ + – ] БПЛА "Картограф", сбитый в 2018 году [ + – ] Камера БПЛА "Картограф", сбитого в 2018 году

Беспилотники класса "Птеро" начала выпускать в 2010 году российская компания "АФМ-Серверс", позже проект выделили в отдельное предприятие. Такие БПЛА функционально и внешне напоминают модель "Орлан-10", но отличается некоторыми особенностями. Дроны "Птеро" являются высокопланами с низким положением винта, которые приводятся в движение двигателями внутреннего сгорания. Они оснащаются камерами с разрешением 80 МП и тепловизорами. Операторы могут управлять аппаратами при помощи фирменного программного обеспечения PteRoBot.

По информации "Милитарного", модель "Картограф" использует не Министерство обороны России, а другое ведомство, возможно, ФСБ. Отдельные составляющие БПЛА, в том числе оптико-электронная система, изготавливается российской компанией, которая помогает "Специальному технологическому центру" создаваь "Орланы" и находится под санкциями США. Подробные характеристики "Картографа" держат в секрете.

Ранее писали, что ВСУ впервые сбили редкий российский дрон "Элерон Т28МЕ" за $100 тыс. Он является модицикацией "Элерона-3", способной летать на большей высоте и поднимать больший вес.

Недавно ВСУ также сбили российский дрон-камикадзе "Ланцет", который нацелился на радиолокационную станцию в Николаевской области. Такие устройства изготавливает компания Zala Aero, она входит в оружейный концерн "Калашников".