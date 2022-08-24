ЗСУ збили секретний російський дрон "Картограф" із 12 камерами: що про нього відомо

БПЛА належить до сімейства "Птеро", представники якого призначені для розвідки та складання карт.

Повітряним силам України вдалося збити секретний російський безпілотник під назвою "Картограф". Про це пише портал "Мілітарний".

Як повідомила пресслужба Повітряного командування "Центр" у Facebook, 19-20 серпня українські зенітники вдало влучили і знищили два безпілотні літальні апарати противника на південно-східному напрямку. На фото аналітики розпізнали розвідувальний дрон "Орлан-10" і дуже схожий на нього "Картограф", який відрізняється синім кольором корпусу та наявністю камери з 12 об'єктивами для більш детальної зйомки.

[ + – ] Останки збитого БПЛА "Картограф" Фото: Facebook

Як пише сайт Gagadget, "Картограф" входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро", що виготовляються однойменною компанією. 31 липня писали про те, що один із таких дронів ЗСУ збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1". З початку війни у 2014 році та до сьогоднішнього моменту зафіксовано лише три випадки ураження БПЛА "Птеро".

[ + – ] БПЛА "Картограф", збитий у 2018 році [ + – ] Камера БПЛА "Картограф", збитого у 2018 році

Безпілотники класу "Птеро" почала випускати в 2010 році російська компанія "АФМ-Серверс", пізніше проєкт виділили в окреме підприємство. Такі БПЛА функціонально та зовні нагадують модель "Орлан-10", але відрізняється деякими особливостями. Дрони "Птеро" є високопланами з низьким положенням гвинта, які рухаються двигунами внутрішнього згоряння. Вони оснащуються камерами з роздільною здатністю 80 МП та тепловізорами. Оператори можуть керувати апаратами за допомогою фірмового програмного забезпечення PteRoBot.

За інформацією "Мілітарного", модель "Картограф" використовує не Міністерство оборони Росії, а інше відомство, можливо, ФСБ. Окремі складники БПЛА, зокрема оптико-електронна система, виготовляється російською компанією, яка допомагає "Спеціальному технологічному центру" створювати "Орлани" та перебуває під санкціями США. Детальні характеристики картографа тримають у секреті.

Раніше писали, що ЗСУ вперше збили рідкісний російський дрон "Елерон Т28МЕ" за $100 тис. Він є модифікацією "Елерона-3", здатною літати на більшій висоті та піднімати більшу вагу.

Нещодавно ЗСУ також збили російський дрон-камікадзе "Ланцет", який націлився на станцію радіолокації в Миколаївській області. Такі пристрої виготовляє компанія Zala Aero, вона входить до збройового концерну "Калашников".