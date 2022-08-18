ЗСУ вперше збили рідкісний російський дрон "Елерон Т28МЕ": що вміє апарат за $100 тис.

БПЛА може літати зі швидкістю до 130 км/год в автоматичному режимі та передавати відео на відстань 40 км.

Збройні сили України вперше від початку повномасштабної війни збили рідкісний російський безпілотник "Елерон Т28МЕ". Про це у Twitter повідомили аналітики блогу Ukraine Weapons Tracker та опублікували фотографію від українських військових.

Як зазначають автори, це перша задокументована втрата "Елерон Т28МЕ" з боку ЗС РФ. Модель є варіацією найпоширеніших БПЛА "Елерон-3", від якого відрізняється вищою стелею висоти (5 км замість 4 км), більшим часом польоту (180 хв. замість 100 хв.) та здатністю піднімати корисні навантаження до 1,5 кг. проти 1 кг. Як пише "Мілітарний", дрон збили бійці бригади 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

"Елерон 128МЕ" — це розвідувальний дрон з оптичною апаратурою, яка дозволяє вести цілодобове спостереження за супротивником. Виробник, російське підприємство "ЕНІКС", вперше представив БПЛА на виставці "Тиждень національної безпеки" форуму "Армія-2018" під назвою "Елерон-7" як модернізований варіант апарату "Елерон-ЗСВ". Порівняно з попередньою версією, він отримав нову конструкцію планера, силову установку, акумулятор та корисне навантаження.

Технічні характеристики БПЛА "Елерон 128МЕ"

Максимальна висота польоту над рівнем моря: 5 км

Максимальна дальність відеозв'язку: 40 км

Швидкість польоту: від 70 км/год до 130 км/год

Максимальна злітна вага: 6,5 кг

Максимальна маса корисного навантаження: 1,5 кг

Тривалість польоту: 180 хв

"Елерон 128МЕ" оснащений електричним двигуном, може переміщатися у повітрі в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Пристрій запускається за допомогою пневматичної або резиноджгутової установки, а приземляється за допомогою парашута. Витримує температуру від -30 до +40 градусів. Вартість такого дрона складає близько $100 тис.

Раніше українським військовим також удалося збити російський високоточний дрон-камікадзе "Ланцет". Він здатний літати зі швидкістю 110 км/год у режимі патрулювання та врізатися у цілі зі швидкістю 300 км/год.

Нещодавно ЗСУ захопили найсучасніший дрон РФ "Орлан-30". Це модифікація "Орлана-10" з більшою злітною масою та покращеним обладнанням для ведення розвідки.