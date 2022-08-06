ЗСУ захопили найсучасніший дрон РФ "Орлан-30": у чому його особливості

Модель має вдвічі більшу злітну масу, ніж "Орлан-10", і може нести просунуте обладнання.

Українські військові збили найсучасніший російський безпілотник "Орлан-30". Про це у Facebook розповів журналіст та оглядач техніки Павло Кащук.

За його словами, рідкісний дрон приземлили військовослужбовці із 54 окремої механізованої бригади ЗСУ. Судячи з фото, апарат акуратно спустився з неба на землю за допомогою парашутів і залишився практично неушкодженим. Незабаром фахівці його розберуть і перевірять, що знаходиться під корпусом.

Як пише портал "Армія Inform", БПЛА "Орлан-30" є мофікованою версією наймасовішого дрона-розвідника ЗС РФ під назвою "Орлан-10". Він має вдвічі більшу злітну масу і можливість нести до 8 кілограмів корисного навантаження. Як і "десятка", просунутsiа модель запускається за допомогою катапульти, літає за допомогою бензинового двигуна та приземляється на парашуті. Дрон може літати заздалегідь запланованим маршрутом з 60 точок або менше.

[ + – ] Російський дрон Орлан-30, збитий 54-й ОМБР Фото: Facebook

Основні характеристики "Орлан-30"

Максимальна швидкість: 170 км/год;

Практична максимальна висота: 5 км;

Дальність польоту: 300 км;

Тривалість польоту: до 5:00;

Злітна вага: 27 кг;

Радіус дії: 150 км.

Головною особливістю моделі "Орлан-30" є лазерний цілевказівник-далекомір, за допомогою якого він може точно підсвічувати цілі для керованих боєприпасів, таких як 240-мм хв "Сміливець" для мінометів "Тюльпан", або 152-мм снаряди "Краснопіль", якими стріляють САУ "Акація" та "Мста". Крім того, БПЛА можуть оснащувати 80-мегапіксельними камерами із системою стабілізації зображення, обладнанням для радіоелектронної розвідки та виявлення пристроїв зв'язку.

"Орлан-30" армія Росії прийняла на озброєння в 2020 році, а до цього його встигли випробувати в Сирії. Апарати виготовляє російське підприємство "Спеціалізований технологічний центр", головний офіс якого розташований у Санкт-Петербурзі.

Раніше Павло Кащук показав збитий ЗСУ "Орлан-10", захищений від РЕБ фольгою та скотчем. Військові з батальйону "Луганськ" зуміли захопити літальний апарат практично цілим, щоб інженери вивчили його складові.

Нещодавно ЗСУ збили російський дрон "Орлан-10" під Ізюмом. Бійці 93-ї Окремої механізованої бригади поцілили у нього із ПЗРК "Стінгер" з відстані близько 3 км, тому від ворожого БПЛА мало що залишилося.