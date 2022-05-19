Захищений фольгою та скотчем: експерти розібрали новий БПЛА РФ "Орлан-10"

Усередині збитого дрона виявився застарілий та вразливий GPS-модуль, електроніка з Франції та Ізраїлю.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Збройні Сили України захопили нову версію російського військового безпілотника "Орлан-10". Засновник сайту infocar.ua Павло Кащук розібрав апарат та розповів про його особливості у відеоролику на Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Військовим з батальйону "Луганськ" вдалося приземлити БПЛА практично неушкодженим, що дозволило вивчити його конструкцію. Як виявилося, це один із "найсвіжіших" апаратів, випущених Росією в лютому 2022 року. Павло Кащук виділив покращення якості складання, якщо порівняти з попередніми захопленими моделями: практично всі деталі зроблено за кордоном. Винятком став парашут та мікросхема з GPS-модулем "МНП-М7". Останню в "Орланах" вже замінили на чип "Комета-М-ВТ", який виробляють за ізраїльською ліцензією, можливо, купленою ще до початку вторгнення.

[ + – ] GPS-модуль "МНП-М7" Фото: Скриншот [ + – ] GPS-модуль "Комета-М-ВТ" Фото: Скриншот

Плата "МНП-М7" побудована на протоколі U-bloks відповідає за орієнтацію в просторі за навігаційною технологією GPS, такі використовують багато літальних апаратів, зокрема літаки, їх ставили ще на перші версії "Орланів". За словами Кащука, мікросхема дуже слабко захищена від засобів радіоелектронної боротьби, що й дозволило ЗСУ захопити безпілотник практично непошкодженим. Єдиним захистом виявився лист фольги, який приклеїли у хвостовій частині дрону на двосторонній скотч.

[ + – ] Фрагмент російського БПЛА "Орлан-10" Фото: Скриншот

"У Росії оператори безпілотників начиталися форумів і фольгою заклеїли. Допомогло? Ні", — прокоментував експерт.

Залишається загадкою, чому російські виробники встановили застарілу "МНП-М7" замість просунутішої та захищенішої "Комети". Дослідники припускають, що справа не в санкціях, а в корупції та крадіжці.

Павло Кащук також звернув увагу на тепловізійну камеру, встановлену на "Орлані" — вона дозволяє "бачити" не лише вночі, а й вдень навіть через листя дерев. Пристрій обладнано матрицею Lynred PICO-640-046 від французької компанії Lynred, що спеціалізується на інфрачервоних датчиках. Її наявність у російському безпілотнику може свідчити про порушення санкцій та постачання обладнання з боку Франції.

"Саме ця деталь і відповідає за виконання головних завдань — виявлення живих цілей для подальшого їх знищення. Сьогодні це українці, завтра — європейці? Серійний номер на матриці допоможе компетентним органам у ЄС виявити схеми обходу санкцій та причетні компанії", — пояснив Павло Кащук у пості у Facebook.

На офіційному сайті Lynred повідомляє, що матриця PICO-640-046 фіксує зображення з роздільною здатністю 640х480 пікселів та частотою оновлення 120 герців. Вона відповідає військовим стандартам MIL883, а отже, може працювати за температури від -40 до +85 градусів за Цельсієм. За наявності лінзи з фокусною відстанню 75 мм, PYCO640-046 дозволяє помітити людину з відстані 700 метрів, щоправда, як невеликого пікселя.

Раніше писали, що безпілотник "Орлан-10" використовується для придушення мобільного зв'язку у складі РЕБ-комплексу "Леєр-3". Вони здатні глушити стільникові вежі та замінювати їх функції, розсилаючи повідомлення та файли абонентам. Минулого тижня 79-а окрема десантно-штурмова бригада збила один такий БПЛА зі стрілецької зброї на Миколаївщині.

Писали також, чому російська армія так часто втрачає БПЛА "Орлан-10". Експерти пояснюють успіх ЗСУ наявністю систем радіоелектронної боротьби та протиповітряних зенітних комплексів.