РЕБ+ПЗРК: чому російська армія так часто втрачає БПЛА "Орлан-10" (фото)

Бійці ЗСУ ефективно застосовують засоби радіоелектронної боротьби, що дозволяють збивати російські розвідбезпілотники.

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Українські військові навчилися ефективно працювати проти російських розвідувальних безпілотників "Орлан". Про це повідомляє Defense Express.

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Російські БПЛА "Орлан-10" виявилися вразливими не лише до переносних зенітно-ракетних комплексів, а й до українських засобів радіоелектронної боротьби. Генштаб ЗСУ рапортує про рекордні кількості збитих БПЛА ворога. Тільки за 5 травня збито 14 "Орланів-10". А з початку вторгнення ЗСУ збили понад 300 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Українські військові збивають БПЛА РФ не лише за допомогою ПЗРК, а й засобами РЕБ. Автори пишуть, що захист від засобів РЕБ "Орлан-10" має низьку ефективність.

Адаптивна малогабаритна антена серії "Комета" підвищує стійкість до перешкод на 40-50 дБ — це означає зменшення радіусу придушення БПЛА в 100-300 разів. Проте українські військові за допомогою РЕБ змогли довести, що "Комета" не така ефективна.

[ + – ] Залишки БПЛА

Як пишуть автори, ЗС РФ вже відчувають нестачу безпілотників на передовій, зокрема через високий рівень втрат. Імовірно, працюють проти російських безпілотників українські комплекси радіоелектронної боротьби "Нота" та західні аналоги.

[ + – ] РЕБ "Нота"

"Нота" — це український комплекс радіоелектронної боротьби, розроблений компанією "Трител". Призначений для боротьби з безпілотниками. Також здатний глушити стільниковий зв'язок усіх стандартів, які поширені в Україні, а ще протистояти ворожим засобам РЕБ та контрбатарейним радарам.

Нагадаємо, 3 травня ЗСУ знищили майже 20 БПЛА ЗС РФ на приблизно 2 млн доларів.

Також Фокус повідомляв, як звичайні дрони допомагають ЗСУ знищувати російські війська.