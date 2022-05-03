За добу ЗСУ ліквідували майже 20 безпілотників ЗС РФ на $2 млн (фото)

За даними Генштабу ЗСУ, російські БПЛА "Орлан" та "Тахіон" збиті на Східному напрямку, ZALA — на Північному.

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Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний заявив, що завдяки злагодженим діям підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони Сухопутних військ протягом двох діб вдалося ліквідувати майже 20 ворожих БПЛА. Про це повідомляють на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

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Сумарну вартість цієї безпілотної авіації оцінюють у 2 млн доларів.

[ + – ] Знищені російські безпілотники. [ + – ] Знищені російські безпілотники. [ + – ] Знищені російські безпілотники. [ + – ] Знищені російські безпілотники. [ + – ] Знищені російські безпілотники. [ + – ] Знищені російські безпілотники. [ + – ] Знищені російські безпілотники.

"На фото — вражені російські БПЛА "Орлан" і "Тахіон" на Східному напрямку та ZALA — на Північному", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що в танків Т-72 та Т-90 виявився серйозний конструкторський дефект. У вежах цих російських танків знаходиться до 42 снарядів, що дозволяє швидко перезарядитися і досягти високої скорострільності. Проте досить легкого влучення, щоб танкова вежа злетіла на повітря — ефект "чортика з табакерки".