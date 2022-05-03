За сутки ВСУ ликвидировали почти 20 беспилотников ВС РФ на $2 млн (фото)

По данным Генштаба ВСУ, российские БПЛА "Орлан" и "Тахион" были сбиты на Восточном направлении, ZALA — на Северном.

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Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный заявил, что благодаря слаженным действиям подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск в течение двух суток удалось ликвидировать почти 20 вражеских БПЛА. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

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Суммарная стоимость этой беспилотной авиации оценивается в 2 млн долларов.

[ + – ] Уничтоженные российские беспилотники. [ + – ] Уничтоженные российские беспилотники. [ + – ] Уничтоженные российские беспилотники. [ + – ] Уничтоженные российские беспилотники. [ + – ] Уничтоженные российские беспилотники. [ + – ] Уничтоженные российские беспилотники. [ + – ] Уничтоженные российские беспилотники.

"На фото — пораженные российские БПЛА "Орлан" и "Тахион" на Восточном направлении и ZALA — на Северном", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что у танков Т-72 и Т-90 обнаружился серьезный конструкторский дефект. В башнях этих российских танков находится до 42 снарядов, что позволяет быстро перезарядиться и добиться высокой скорострельности. Однако достаточно легкого попадания, чтобы танковая башня взлетела на воздух — эффект "чертика из табакерки".