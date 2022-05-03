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Военный Фокус Российско-украинская война

За сутки ВСУ ликвидировали почти 20 беспилотников ВС РФ на $2 млн (фото)

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Уничтоженный российский дрон.
Уничтоженный российский дрон.

По данным Генштаба ВСУ, российские БПЛА "Орлан" и "Тахион" были сбиты на Восточном направлении, ZALA — на Северном.

Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный заявил, что благодаря слаженным действиям подразделений радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Сухопутных войск в течение двух суток удалось ликвидировать почти 20 вражеских БПЛА. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Суммарная стоимость этой беспилотной авиации оценивается в 2 млн долларов.

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Уничтоженные российские беспилотники.
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,
Уничтоженные российские беспилотники.
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,
Уничтоженные российские беспилотники.
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,
Уничтоженные российские беспилотники.
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,
Уничтоженные российские беспилотники.
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,
Уничтоженные российские беспилотники.
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,
Уничтоженные российские беспилотники.
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,
дроны, российские беспилотники, БПЛА “Орлан” БПЛА “Тахион” БПЛА ZALA,

"На фото — пораженные российские БПЛА "Орлан" и "Тахион" на Восточном направлении и ZALA — на Северном", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что у танков Т-72 и Т-90 обнаружился серьезный конструкторский дефект. В башнях этих российских танков находится до 42 снарядов, что позволяет быстро перезарядиться и добиться высокой скорострельности. Однако достаточно легкого попадания, чтобы танковая башня взлетела на воздух — эффект "чертика из табакерки".