РЭБ+ПЗРК: почему российская армия так часто теряет БПЛА "Орлан-10" (фото)

Бойцы ВСУ эффективно применяют средства радиоэлектронной борьбы, позволяющие сбивать российские разведбеспилотники.

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Украинские военные научились эффективно работать против российских разведывательных беспилотников "Орлан". Об этом сообщает Defense Express.

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Российские БПЛА "Орлан-10" оказались уязвимыми не только к переносным зенитно-ракетным комплексам, но и к украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Генштаб ВСУ рапортует о рекордных количествах сбитых БПЛА врага. Только за 5 мая было сбито 14 "Орланов-10". А с начала вторжения ВСУ сбили свыше 300 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Украинские военные сбивают БПЛА РФ не только при помощи ПЗРК, но и средствами РЭБ. Авторы пишут, что защита от средств РЭБ у "Орлан-10" имеет низкую эффективность.

Адаптивная малогабаритная антенна серии "Комета" повышает помехоустойчивость на 40-50 дБ — это означает уменьшение радиуса подавления БПЛА в 100-300 раз. Однако украинские военные при помощи РЭБ смогли доказать, что "Комета" не так эффективна.

[ + – ] Остатки БПЛА

Как пишут авторы, ВС РФ уже испытывают брак беспилотников на передовой, в том числе из-за высокого уровня потерь. Вероятно, работают против российских беспилотников украинские комплексы радиоэлектронной борьбы "Нота" и западные аналоги.

[ + – ] РЭБ "Нота"

"Нота" — это украинский комплекс радиоэлектронной борьбы, разработанный компанией Трител. Предназначен для борьбы с беспилотниками. Также способен глушить сотовую связь всех стандартов, которые распространены в Украине, а также противостоять вражеским средствам РЭБ и контрбатарейным радарам.

Напомним, 3 мая ВСУ уничтожили почти 20 БПЛА ВС РФ на примерно 2 млн долларов.

Также Фокус сообщал, как обычные дроны помогают ВСУ уничтожать российские войска.