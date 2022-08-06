ВСУ захватили самый современный дрон РФ "Орлан-30": в чем его особенности

Модель имеет в два раза большую взлетную массу, чем "Орлан-10", и может нести более продвинутое оборудование.

Украинские военные сбили самый современный российский беспилотник "Орлан-30". Об этом в Facebook рассказал журналист и обозреватель техники Павел Кащук.

По его словам, редкий дрон приземлили военнослужащие из 54 отдельной механизированной бригады ВСУ. Судя по фото, аппарат аккуратно спустился с небез на землю при помощи парашютов и остался практически невредимым. Вскоре специалисты его разберут и проверят, что же находится под корпусом.

Как пишет портал "Армія Inform", БПЛА "Орлан-30" является мофицированной версией самого массового дрона-разведчика ВС РФ под названием "Орлан-10". Он обладает в два раза большей взлетной массой и возможностью нести до 8 килограммов полезной нагрузки. Как и "десятка", более продвинутая модель запускается при помощи катапульты, летает при помощи бензинового двигателя и приземляется на парашюте. Дрон может летать по заранее запланированному маршруту из 60 точек или меньше.

[ + – ] Российский дрон Орлан-30, сбитый 54-й ОМБР Фото: Facebook

Основные характеристики "Орлан-30"

Максимальная скорость: до 170 км/ч;

Практическая максимальная высота: 5 км;

Дальность полета: 300 км;

Длительность полета: до 5 часов;

Взлетная масса: 27 кг;

Радиус действия: 150 км.

Главной особенностью модели "Орлан-30" является лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого он может точно подсвечивать цели для управляемых боеприпасов, таких как 240-мм мин "Смельчак" для минометов "Тюльпан", или 152-мм снаряды "Краснополь", которыми стреляют САУ "Акация" и "Мста". Кроме того, БПЛА могут оснащать 80-мегапиксельными камерами с системой стабилизации изображения, оборудованием для радиоэлектронной разведки и обнаружения устройств связи.

"Орлан-30" приняли на вооружение армии России в 2020 году, а до этого успели испытать в Сирии. Аппараты производит российское предприятие "Специализированный технологический центр", главный офис которого расположен в Санкт-Петербурге.

Ранее Павел Кащук показал сбитый ВСУ "Орлан-10", защищенный от РЭБ фольгой и скотчем. Военные из батальона "Луганск" сумели захватить летательный аппарат практически целым, чтобы инженеры изучили его составляющие.

Недавно ВСУ сбили российский дрон "Орлан-10" под Изюмом. Бойцы 93-й Отдельной механизированной бригады попали в него из ПЗРК "Стингер" с расстояния около 3 км, поэтому от вражеского БПЛА мало что осталось.