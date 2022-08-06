ВСУ захватили самый современный дрон РФ "Орлан-30": в чем его особенности
Модель имеет в два раза большую взлетную массу, чем "Орлан-10", и может нести более продвинутое оборудование.
Украинские военные сбили самый современный российский беспилотник "Орлан-30". Об этом в Facebook рассказал журналист и обозреватель техники Павел Кащук.
По его словам, редкий дрон приземлили военнослужащие из 54 отдельной механизированной бригады ВСУ. Судя по фото, аппарат аккуратно спустился с небез на землю при помощи парашютов и остался практически невредимым. Вскоре специалисты его разберут и проверят, что же находится под корпусом.
Как пишет портал "Армія Inform", БПЛА "Орлан-30" является мофицированной версией самого массового дрона-разведчика ВС РФ под названием "Орлан-10". Он обладает в два раза большей взлетной массой и возможностью нести до 8 килограммов полезной нагрузки. Как и "десятка", более продвинутая модель запускается при помощи катапульты, летает при помощи бензинового двигателя и приземляется на парашюте. Дрон может летать по заранее запланированному маршруту из 60 точек или меньше.
Основные характеристики "Орлан-30"
- Максимальная скорость: до 170 км/ч;
- Практическая максимальная высота: 5 км;
- Дальность полета: 300 км;
- Длительность полета: до 5 часов;
- Взлетная масса: 27 кг;
- Радиус действия: 150 км.
Главной особенностью модели "Орлан-30" является лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого он может точно подсвечивать цели для управляемых боеприпасов, таких как 240-мм мин "Смельчак" для минометов "Тюльпан", или 152-мм снаряды "Краснополь", которыми стреляют САУ "Акация" и "Мста". Кроме того, БПЛА могут оснащать 80-мегапиксельными камерами с системой стабилизации изображения, оборудованием для радиоэлектронной разведки и обнаружения устройств связи.
"Орлан-30" приняли на вооружение армии России в 2020 году, а до этого успели испытать в Сирии. Аппараты производит российское предприятие "Специализированный технологический центр", главный офис которого расположен в Санкт-Петербурге.
Ранее Павел Кащук показал сбитый ВСУ "Орлан-10", защищенный от РЭБ фольгой и скотчем. Военные из батальона "Луганск" сумели захватить летательный аппарат практически целым, чтобы инженеры изучили его составляющие.
Недавно ВСУ сбили российский дрон "Орлан-10" под Изюмом. Бойцы 93-й Отдельной механизированной бригады попали в него из ПЗРК "Стингер" с расстояния около 3 км, поэтому от вражеского БПЛА мало что осталось.