Остались без "глаз": ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10" под Изюмом (видео)

Военные попали во вражеский беспилотник ракетой, выпущенной из комплекса "Стингер".

Бойцы 93-й Отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодний Яр" сбили российский разведывательный дрон "Орлан" в Изюмском районе Харьковской области. Видео попадания и разбор останков подразделение опубликовало в Facebook.

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Военнослужащие из зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона попали в "Орлан-10" из переносного комплекса "Стингер" с расстояния в 3 км. Ракеты к нему оснащены тепловизионной или двухдиапазонной помехозащищенной головкой самонаведения, которая отслеживает цели в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре. Вращаясь вокруг своей оси, они могут корректировать направление полета в зависимости от перемещения объекта. Максимальная дальность поражения составляет 8 км.

Позже бойцы ВСУ нашли место падения вражеского беспилотника и собрали все, что от него осталось. Как показано в ролике, от взрыва модуль с камерой полностью выгорел, как и корпус, а вот двигатель остался практически невредимым.

"Орлан-10" — это российский разведывательный беспилотник, который считается самым массовым в армии РФ. Они являются "глазами" ВС России, ведь передают изображение с инфракрасных камерам артиллеристам, помогая им прицеливаться и вести точный огонь по украинским позициям. По оценкам армии США, стоимость одного аппарата составляет от $87 тыс. до $120 тыс., однако россияне часто экономят на комплектующих.

Технические характеристики "Орлан-10"

Взлетная масса: 14 кг

Масса полезной нагрузки: до 5 кг

Скорость полета: до 150 км/ч

Продолжительность полета: до 18 ч

Максимальная высота: 6 км

Дальность действия: до 120 км от наземной станции управления или до 600 км в автономном режиме

Ранее писали, что россияне защитили БПЛА "Орлан-10" фольгой и скотчем, которые нанесли на дешевый модуль GPS — важнейший элемент для навигации. Эксперты разобрали один из сбитых в Украине беспилотников и раскрыли его недостатки.

Позднее ВСУ сбили российский дрон "Орлан-10" с бутылкой вместо бака. Военным удалось подстрелить низко летящий беспилотник из стрелкового оружия.

Западные аналитики пришли к выводу, что ВСУ успешно сбивают дроны РФ из-за дешевой китайской электроники и коррупции. Первый сбитый "Орлан" зафиксировали 5 марта, после этого украинские военные поразили еще десятки, если не сотни таких аппаратов. Как считают эксперты, производители начали ставить более дешевые компоненты из-за нехватки денег и отмены поставок в результате санкций.