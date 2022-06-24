ВСУ сбили российский дрон Орлан-10 с бутылкой вместо бака (фото)

России не хватает качественных комплектующих для самых массовых БПЛА "Орлан-10", используемых для разведки.

23 июня украинские военные сбили российский разведывательный дрон с бутылкой вместо топливного бака. Об этом в Facebook сообщила 10-я Горно-штурмовая Бригада Вооруженных сил Украины.

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Судя по снимкам, бойцы попали в российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" из стрелкового оружия, ведь в хвостовой части и на боку видны отверстия от пуль. В остальном дрон прекрасно сохранился, и представители ВСУ смогли изучить, как он устроен. Как оказалось, у РФ проблемы не только с электроникой, но и с другими компонентами боевой техники.

"Сверхтехнологичный" беспилотник армии России досрочно и незапланированно закончил свой полет. Обошлось это не без участия бойцов Десятки. На фотографиях видно, что бак в этом чуде прогресса сделан из обычной бутылки и закрывается пластиковой пробкой. Как тебе такое, Илон Маск?", — отмечается в сообщении.

[ + – ] Орлан-10 Фото: Facebook [ + – ] Орлан-10 Фото: Facebook

"Орлан-10" являются наиболее распространенным типом дронов в ВС РФ, по некоторым оценкам, их выпустили более 2 тысяч единиц. Такие аппараты проводят разведку, используются для наведения артиллерийского огня, а также входят в состав комплекса РЭБ под "Леер-3", который может глушить мобильную связь.

Ранее ВСУ захватили "Орлан-10", который был защищен фольгой и скотчем. Именно так российские военные закрыли навигационный модуль "МНП-М7", надеясь сберечь БПЛА от воздействия украинских систем радиоэлектронной борьбы. Упомянутый дрон является одним из самых новых, ведь выпущен в феврале 2022 года. Эксперты предполагают, что причиной дефицита электроники в армии РФ стали не международные санкции, а воровство, ведь производители уже давно должны ставить на "Орлан-10" израильские навигационные платы "Комета-М-ВТ", а не дешевые "МНП-М7".

Писали также, что ВСУ успешно поражают российские дроны из-за дешевой китайской электроники и коррупции. В этом им помогают переносные системы радиоэлектронной борьбы, создающие помехи для "глушения" сигналов. Одной из таких является ЕМ4S "Sky Wiper", которые Украине передали из Литвы в рамках военной помощи.