ЗСУ збили російський дрон Орлан-10 із пляшкою замість бака (фото)

Росії не вистачає якісних деталей для наймасовіших БПЛА "Орлан-10", що використовують для розвідки.

23 червня українські військові збили російський розвідувальний дрон із пляшкою замість паливного бака. Про це у Facebook повідомила 10-а Гірничо-штурмова Бригада Збройних сил України.

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Судячи зі знімків, бійці влучили в російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10" зі стрілецької зброї, адже у хвостовій частині й на боці видно отвори від куль. В іншому дрон чудово зберігся, і представники ЗСУ змогли вивчити, як він виготовлений. Як виявилося, у РФ проблеми не тільки з електронікою, але й іншими компонентами бойової техніки.

"Надтехнологічний" безпілотник армії Росії достроково та незаплановано закінчив свій політ. Обійшлося це не без участі бійців Десятки. На фотографіях видно, що бак у цьому диві прогресу зроблений зі звичайної пляшки та закривається пластиковою пробкою. Як тобі таке, Ілон Маск?" — зазначається в повідомленні.

[ + – ] Орлан-10 Фото: Facebook [ + – ] Орлан-10 Фото: Facebook

"Орлан-10" є найпоширенішим типом дронів у ЗС РФ, за деякими оцінками, їх випустили понад 2 тисячі одиниць. Такі апарати проводять розвідку, їх використовують для наведення артилерійського вогню, а також входять до складу комплексу РЕБ під "Леєр-3", який може глушити мобільний зв'язок.

Раніше ЗСУ захопили "Орлан-10", який був захищений фольгою та скотчем. Саме так російські військові закрили навігаційний модуль "МНП-М7", сподіваючись зберегти БПЛА від впливу українських систем радіоелектронної боротьби. Згаданий дрон є одним із найновіших, адже випущений у лютому 2022 року. Експерти припускають, що причиною дефіциту електроніки в армії РФ стали не міжнародні санкції, а крадіжка, адже виробники вже давно мають ставити на "Орлан-10" ізраїльські навігаційні плати "Комета-М-ВТ", а не дешеві "МНП-М7".

Писали також, що ЗСУ успішно вражають російські дрони через дешеву китайську електроніку та корупцію. У цьому допомагають переносні системи радіоелектронної боротьби, створюють перешкоди для "глушіння" сигналів. Однією з таких є ЕМ4S "Sky Wiper", які передали Україні з Литви в межах військової допомоги.