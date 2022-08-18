ВСУ впервые сбили редкий российский дрон "Элерон Т28МЕ": что умеет аппарат за $100 тыс.

БПЛА может летать со скоростью до 130 км/ч в автоматическом режиме и передавать видео на расстояние в 40 км.

Вооруженные силы Украины впервые с начала полномасштабной войны сбили редкий российский беспилотник "Элерон Т28МЕ". Об этом в Twitter сообщили аналитики блога Ukraine Weapons Tracker и опубликовали фотографию от украинских военных.

Как отмечают авторы, это первая задокументированная потеря "Элерон Т28МЕ" со стороны ВС РФ. Модель является вариацией более распространенных БПЛА "Элерон-3", от которого отличается более высоким потолком высоты (5 км вместо 4 км), более длительным временем полета (180 мин. вместо 100 мин.) и способностью поднимать полезные нагрузки до 1,5 кг против 1 кг. Как пишет "Милитарный", дрон сбили бойцы бригады 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

"Элерон 128МЭ" — это разведывательный дрон с оптической аппаратурой, которая позволяет вести круглосуточное наблюдение за противником. Производитель, российское предприятие "ЭНИКС", впервые представил БПЛА на выставке "Неделя национальной безопасности" форума "Армия-2018" под названием "Элерон-7" как модернизированный вариант аппарата "Элерон-ЗСВ". По сравнении с предыдущей версией, он получил новую конструкцию планера, силовую установку, аккумулятор и полезную нагрузку.

Технические характеристики БПЛА "Элерон 128МЭ"

Максимальная высота полета над уровнем моря: 5 км

Максимальная дальность видеосвязи: 40 км

Скорость полета: от 70 км/ч до 130 км/ч

Максимальная взлетная масса: 6,5 кг

Максимальная масса полезной нагрузки: 1,5 кг

Продолжительность полета: 180 мин

"Элерон 128МЭ" оснащен электрическим двигателем, может перемещаться по воздуху автоматическом и полуавтоматическом режимах. Устройство запускается при помощи пневматической или резиножгутовой установки, а приземляется при помощи парашюта. Выдерживает температуры от -30 до +40 градусов. Стоимость такого дрона составляет около $100 тыс.

Ранее украинским военным также удалось сбить российский высокоточный дрон-камикадзе "Ланцет". Он способен летать со скоростью 110 км/ч в режиме патрулирования и врезаться в цели со скоростью 300 км/ч.

Недавно ВСУ захватили самый современный дрон РФ "Орлан-30". Это модификация "Орлана-10" с большей взлетной массой и улучшенным оборудованием для ведения разведки.