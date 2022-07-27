ВСУ сбили российский дрон-камикадзе "Ланцет": что известно об этом БПЛА

Россияне называют ударный дрон "высокоточным" и "интеллектуальным" оружием, однако от ВСУ ему уйти не удалось.

Силами воздушного командования "Юг" был сбит российский дрон-камикадзе "Ланцет". Фокус расскажет, что известно о данном устройстве.

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Согласно сообщению воздушного командования "Юг", БПЛА "Ланцет" пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области, но был успешно сбит силами ВСУ.

"Максимальная скорость беспилотника – 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч — при атаке цели. Дальность действия – 40 км", — говорится в посте.

[ + – ] Обломки сбитого БПЛА "Ланцет" Фото: воздушное командование "Юг"

Дрон "Ланцет": что известно

Производится устройство в нескольких модификациях в РФ на дочернем предприятии "Калашников" — Zala Aero. Обновленная модель дрона "Ланцет 3", как сообщают российские СМИ, имеет максимальное летное время 60 мин., умощненную боевую часть, чес которой увеличили с 3 кг до 5 кг. Также новейшую модель оснастили фугасным снарядом, который выпускается над целью или неподалеку и взрывается в воздухе. В итоге цель поражается за счет ударной волны и осколков.

Вес: 12 кг

Скорость: 80-110 км/ч

Максимальное время нахождения в воздухе: 1ч

Скорость: 100 км/ч

Радиус действия: 40 км

Оснащение: осколочно-фугасный заряд

Аппарат приводят в движение электродвигатели. Российские СМИ пишут, что БПЛА настолько маневренный, что способен копировать поведение птиц в небе и тем самым обманывать противника, но сетуют на его низкую скорость.

В носовой части корпуса, созданного из пластика и композитных материалов, располагается электроника, а в хвосте — боеприпасы. Крылья у дрона X-образные. Разработчики заявляют, что такой тип крыла — их "ноу-хау" и уверяют, что "при пикировании и маневрировании такая схема ведет себя намного лучше, к тому же сильно уменьшаются габариты изделия".

"Ланцет", как и другие ударные дроны, имеет системы навигации и связи, и может использоваться в качестве разведчика. СМИ пишут, что он оснащен "собственной системой навигации" и что спутниковая навигация ему не требуется, однако более подробных данных нам найти не удалось. Сам производитель описывает устройство как "интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее". При этом непонятно, располагает ли дрон-камикадзе функциями ИИ, или нет.

[ + – ] Ударный дрон-камикадзе "Ланцет" от Zala Aero Фото: Zala Aero

Однако больше конкретики удалось найти касательно системы наведения. Система много профильная — координатная, оптико-электронная и комбинированная, так что задействовать оператор может ту, которая наиболее удобна. Ударный БПЛА передает видео с изображением цели и оператор может нанести удар. Наведение может осуществляться без участия оператора, если цель статична и заранее известны ее координаты. В таком случае боевой дрон сам атакует ее, как управляемая ракета. Запуск происходит при помощи наземной пусковой установки.

Согласно данным российских медиа, дрон "Ланцет" был задействован ВС РФ в Сирии.

Ранее мы сообщали о том, что силами ВСУ был сбит БПЛА "Элерон", который российские войска используют для разведки. В своем материале Фокус раскрыл технические характеристики этого дрона.